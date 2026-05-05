Sénégal: Convocation du journaliste Pape Ngagne Ndiaye - Seydi Gassama exprime ses inquiétudes et appelle à l'abandon des poursuites

La convocation du journaliste Pape Ngagne Ndiaye à la sûreté urbaine suscite de vives réactions dans le paysage médiatique sénégalais. Selon des informations rapportées par la RFM, cette procédure fait suite à une autosaisine du procureur. Le journaliste est poursuivi pour « diffusion de fausses nouvelles » et « diffamation », des accusations liées à des propos qu'il aurait tenus lors d'une émission.

Cette affaire intervient quelques jours après la publication par Reporters Sans Frontières du rapport mondial de la liberté 2026, révélant un recul du Sénégal de quatre places, c'est-à-dire de 74ᵉ en 2025, le pays s'est retrouvé à la 78ᵉ place mondiale et 17ᵉ en Afrique.

Réagissant à cette convocation, Seydi Gassama a exprimé sa préoccupation. Dans une déclaration diffusée sur ses réseaux sociaux, il appelle à l'abandon des poursuites engagées contre le journaliste et insiste sur la justice de préserver la liberté de la presse. « Nous demandons l'abandon des poursuites à son encontre et le respect de la liberté de la presse », a-t-il affirmé.

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Au-delà de ce cas précis, Seydi Gassama a également réitéré une revendication de longue date des organisations de défense des droits humains : la dépénalisation des délits de presse au Sénégal. Une réforme qui, selon ses partisans, permettrait de mieux protéger les journalistes contre les poursuites judiciaires susceptibles d'entraver leur travail.