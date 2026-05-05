Afrique: Moyen-Orient - l'UA exprime sa profonde préoccupation concernant la nouvelle escalade

Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahamoud Ali Youssou, a fait part, mardi, de sa profonde préoccupation face à la nouvelle escalade au Moyen-Orient, avec notamment les attaques de drones et de missiles perturbant le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz.

"La Commission de l'Union africaine exprime sa profonde préoccupation face à la nouvelle escalade dans la région du golfe, notamment les attaques de drones et de missiles signalées et les perturbations du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz", rapporte un communiqué publié sur le site officiel de l'institution.

La tension monte à nouveau entre Washington et Téhéran, après une trêve de plusieurs jours au cours de laquelle les négociations conduite par la médiation pakistanaise n'ont pas abouti à un accord entre les deux camps, suite aux frappes américano-israéliennes contre l'Iran débutées le 28 février dernier.

Selon la même source, "ces développements risquent d'aggraver la déstabilisation et ont des conséquences importantes pour les marchés mondiaux de l'énergie, avec des répercussions économiques immédiates pour les pays africains".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Aussi le président de la Commission de l'Union africaine exhorte-t-il les parties impliquées à cesser les attaques notamment dans le détroit d'Ormuz.

"La Commission de l'Union africaine appelle à une désescalade urgente, au respect du droit international, notamment de la liberté de navigation, et à un engagement renouvelé en faveur du dialogue et des solutions diplomatiques", a-t-il dit.

La Commission réaffirme son engagement en faveur du règlement pacifique des conflits et souligne la nécessité d'atténuer l'impact de cette crise sur les économies africaines.