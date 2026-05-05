Sénégal: Dalifort-Foirail - Un suspect arrêté pour vols multiples et cybercriminalité

Le Commissariat d'arrondissement de Dalifort-Foirail a interpellé un individu soupçonné d'être à l'origine de plusieurs vols accompagnés d'actes de cybercriminalité, notamment l'accès frauduleux à des systèmes informatiques et l'obtention d'avantages indus via les technologies de l'information.

L'affaire remonte au 7 mars 2026, à la suite d'une plainte déposée par un commerçant basé à Dalifort. Selon les déclarations du plaignant, un homme portant un casque de moto s'est présenté à son comptoir pour acheter du crédit téléphonique (Seddo). Profitant d'un moment d'inattention du neveu du gérant, le suspect aurait manipulé le terminal de vente pour effectuer un transfert frauduleux de 85 000 F CFA vers un autre numéro. La fraude n'a été découverte que plus tard dans la journée, aux alentours de 15 heures, lors d'une opération ultérieure.

Les investigations techniques menées par les forces de l'ordre ont permis d'identifier le titulaire du numéro bénéficiaire du transfert. Ce dernier, commerçant au centre-ville, a reconnu être le propriétaire de la ligne tout en niant toute implication. Une version jugée crédible, notamment au regard des images de vidéosurveillance. Il a toutefois fourni une piste déterminante en désignant un individu qu'il connaît depuis 2019 et à qui il prêtait régulièrement son téléphone.

Grâce à ces informations et à des recoupements techniques, les enquêteurs ont pu localiser le suspect aux Parcelles Assainies, Unité 24, où il a été interpellé. Confronté aux images de vidéosurveillance le montrant dans la boutique de la victime, l'homme a nié les faits sans parvenir à convaincre les enquêteurs.

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Une perquisition effectuée à son domicile a permis de saisir plusieurs éléments matériels jugés accablants, dont le casque de moto utilisé lors des faits ainsi que des vêtements et des chaussures rouges clairement identifiables sur les images de surveillance.

Par ailleurs, l'annonce de cette arrestation a entraîné la manifestation de deux autres victimes présumées, qui affirment avoir été ciblées selon le même mode opératoire. Elles ont également fourni des enregistrements vidéo corroborant l'implication du suspect.

À ce stade de l'enquête, trois victimes ont été formellement identifiées. Le mis en cause a été placée en garde à vue, tandis que les investigations se poursuivent afin de déterminer l'ampleur exacte de ses activités.