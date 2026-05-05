Sénégal: Garage Guédiawaye des HLM - Un point de vente de 'Kush' démantelé par la police

La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Dakar a mené une opération coup de poing ayant permis de démanteler un réseau de trafic de drogue dans le secteur des HLM de Guédiawaye, plus précisément au niveau du garage situé en face du CEM Dr Samba Guèye. Quatre individus ont été interpellés lors de cette intervention.

Selon les informations communiquées par les autorités policières, cette opération fait suite à l'exploitation de renseignements signalant l'existence d'un point de vente de drogue à ciel ouvert. Ce trafic engendrait d'importantes nuisances pour les populations riveraines, suscitant de nombreuses plaintes.

Après plusieurs missions de surveillance et de recoupement, les enquêteurs ont réussi à identifier les principaux suspects. L'assaut a été déclenché au moment où ces derniers s'adonnaient à des activités de reconditionnement et de distribution de stupéfiants.

La perquisition effectuée sur les lieux a permis la saisie de 128 képas de "Kush", ainsi qu'un paquet en vrac du même produit. Les forces de l'ordre ont également mis la main sur une somme de 27 850 francs CFA, supposée provenir de la vente de drogue. Trois téléphones portables, une paire de ciseaux et du matériel de vente de café utilisé comme couverture pour masquer l'activité illicite ont également été récupérés.

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Les quatre suspects ont été placés en garde à vue. Ils font désormais l'objet de poursuites pour association de malfaiteurs, détention et trafic de drogue, ainsi que pour blanchiment de capitaux. Leurs droits leur ont été notifiés conformément à la procédure en vigueur.

Cette opération s'inscrit dans le cadre de la lutte continue des autorités sénégalaises contre le trafic de stupéfiants, un phénomène en pleine expansion dans certaines zones urbaines.