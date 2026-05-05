Sénégal: Lutte contre le paludisme - Le PNLP affine ses stratégies pour le cycle de financement GC8

Le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) a démarré depuis hier, lundi 04 mai 2026 à Dakar, un atelier de sous-stratification et de planification des interventions visant à optimiser le choix des scénarios de lutte contre le paludisme, dans le contexte de la préparation de la demande de financement GC8. La rencontre qui se tient dans la salle de conférence du PNLP et qui réunit des experts nationaux, des responsables du secteur de la santé et les partenaires techniques et financiers engagés dans l'élimination du paludisme au Sénégal, prendra fin le 06 mai courant.

Le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) abrite dans ses locaux, du 04 au 06 mai courant, un atelier de sous-stratification et de planification des interventions visant à optimiser le choix des scénarios de lutte contre le paludisme, dans le contexte de la préparation de la demande de financement GC8. Cette rencontre intervient, selon le Coordonnateur du PNLP, Professeur Aliou Thiongane, à une étape décisive du processus de formulation de la demande de financement pour le cycle GC8. « Elle vise à définir des scénarios d'intervention plus efficients, fondés sur l'analyse fine des données épidémiologiques et la rationalisation des ressources disponibles, afin de maximiser l'impact des investissements sur le terrain » a-t-il déclaré.

La sous-stratification constitue à cet effet un levier central de la stratégie nationale, permettant une adaptation ciblée des interventions de distribution de moustiquaires imprégnées, de pulvérisation intra-domiciliaire, de chimio-prévention ou de prise en charge des cas aux réalités spécifiques de chaque zone.

Le Coordonnateur du PNLP, le Pr Aliou Thiongane, a aussi souligné que « la lutte contre le paludisme exige aujourd'hui des choix stratégiques rigoureux, fondés sur l'évidence scientifique et une gestion responsable des ressources ». Selon lui, cet atelier traduit la volonté du programme de « garantir que chaque franc mobilisé dans le cadre du financement GC8 produise un impact mesurable sur la réduction de la morbidité et de la mortalité liées au paludisme, en cohérence avec l'objectif national d'élimination à l'horizon 2030 ».

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Les partenaires techniques et financiers ont, pour leur part, salué la démarche engagée par le PNLP. Le représentant de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a rappelé que « la sous-stratification est une approche essentielle pour renforcer l'efficacité de la réponse antipaludique, en alignant les interventions sur les profils de risque locaux et les données les plus récentes ».

Du côté de REACH, l'accent a été mis sur l'importance de l'innovation et de l'utilisation stratégique des données. « L'atelier constitue une opportunité majeure pour consolider l'usage des données dans la prise de décision et promouvoir des interventions adaptées, durables et à fort impact, notamment dans les zones de forte transmission ».

MACEPA a également réitéré son soutien au processus pour accélérer les progrès vers l'élimination du paludisme, tout en insistant sur l'importance d'une planification réaliste, alignée sur les capacités opérationnelles et budgétaires du pays.

À l'issue de cet atelier, le PNLP et ses partenaires entendent disposer d'orientations stratégiques claires et consensuelles pour finaliser une demande de financement GC8 robuste, cohérente et orientée vers les résultats, au bénéfice des populations sénégalaises les plus exposées au paludisme.