En promulguant le décret n°2026-807 fin avril, le président Bassirou Diomaye Faye engage une réforme majeure de la commande publique au Sénégal. Longtemps exclus du cadre légal, les marchés dits « Secret Défense » bénéficient désormais d'un dispositif de contrôle inédit avec la création de la CCMP-CPP/SD.

Selon Lamine Samb, de l'ARCOP, « c'est une avancée majeure en matière de transparence ». Jusqu'ici, ces marchés échappaient à tout regard institutionnel, laissant place à un pouvoir discrétionnaire total et à d'éventuels abus.

Le nouveau texte introduit des garde-fous clairs : une commission spécialisée valide désormais le caractère sensible des contrats sur la base de critères définis. Ces marchés seront immatriculés, assurant leur traçabilité, et feront l'objet d'un contrôle renforcé associant la DCMP et l'ARCOP.

« Même ce qui est secret doit être contrôlé », résume Lamine Samb, saluant une rupture avec l'opacité passée. Cette réforme marque le passage à une gouvernance plus rigoureuse, fondée sur la transparence et la redevabilité.

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Elle s'étend également aux partenariats public-privé, afin de garantir un suivi de chaque dépense publique. Une nouvelle ère s'ouvre ainsi, placée sous le signe du « Jub » et du « Jubbeul », symboles de rectitude et de clarté dans la gestion des affaires de l'État.