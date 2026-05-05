Afrique: Formation en Commande publique - Vers un programme de troisième cycle pour hisser l'expertise africaine

Lors de la cérémonie d'ouverture de la formation internationale consacrée à la gestion des contrats de travaux basée sur le Livre Rouge FIDIC, hier, lundi 4 mai le Directeur général de l'ARCOP, Moustapha Djitté, a annoncé des perspectives ambitieuses pour le renforcement des capacités en commande publique au Sénégal et en Afrique.

Il a notamment révélé l'engagement d'un processus d'accréditation visant à rendre l'institution totalement autonome dans la conception et la mise en œuvre de ses programmes. Déjà, plusieurs masters sont développés en partenariat avec des universités sénégalaises, notamment à Dakar, Saint-Louis et Thiès, tandis qu'un autre est en préparation à Ziguinchor.

Toutefois, selon M. Djitté, un nouveau cap doit être franchi. « Nous constatons une forme de stagnation. Il devient nécessaire de proposer des formations de troisième cycle pour permettre aux spécialistes d'évoluer davantage », a-t-il expliqué. Dans cette dynamique, deux programmes innovants sont en cours d'élaboration, dont un master dédié aux procédures des bailleurs de fonds, encore insuffisamment maîtrisées par de nombreux praticiens.

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Par ailleurs, un projet inédit en Afrique est en gestation : un doctorat professionnel en commande publique, destiné à renforcer l'expertise des cadres du secteur. Ce programme, en cours de finalisation avec des partenaires comme la Banque mondiale, ambitionne d'élever le niveau de qualification à un standard international.

Enfin, le Directeur général a salué les efforts engagés pour la certification de l'Institut de formation, gage de qualité et de conformité aux normes internationales.