Tunisie: Mufti de la République - « Le devoir religieux doit être accompli, si vous en avez les moyens. Si cela vous est impossible, vous n'êtes pas fautif »

5 Mai 2026
La Presse (Tunis)

Le Mufti de la République, Hichem Ben Mahmoud, a adressé un message de sérénité à tous les citoyens tunisiens à l'approche de l'Aïd al-Adha.

Soucieux de lever le poids du malaise social pesant sur les familles en difficulté matérielle, il a rappelé les finalités de la Charia fondées sur la compassion, la miséricorde et la facilité.

« La capacité financière est une condition »

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Le Mufti de la République a souligné que le sacrifice de l'Aïd, malgré sa grande importance spirituelle, est intrinsèquement lié à la « capacité et l'aptitude financière ». Il a insisté sur le fait que quiconque se trouve dans l'impossibilité d'acquérir un mouton en raison de moyens limités ne commet aucun péché et n'a pas à s'en culpabiliser. « Le devoir religieux doit être accompli si vous en avez les moyens. Si cela vous est impossible, vous n'êtes pas fautif, car notre religion est une religion de facilité », a-t-il déclaré.

« Il faut agir selon ses moyens »

S'appuyant sur la sagesse populaire, le Mufti a cité le proverbe tunisien « Étends tes pieds à la mesure de ton manteau », afin d'ancrer l'idée de tempérance et d'éviter de s'imposer des charges insupportables. Il a précisé que l'individu n'est nullement tenu de s'endetter ou d'épuiser son budget au-delà de ses capacités pour le sacrifice, particulièrement au regard des « difficultés conjoncturelles » actuelles.

 

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