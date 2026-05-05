Afrique: Foyer présumé d'hantavirus à bord d'un bateau de croisière - Faut-il craindre une propagation de la maladie?

5 Mai 2026
Radio France Internationale

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé dimanche 3 mai le décès de trois passagers d'un bateau de croisière qui reliait l'Argentine au Cap-Vert, peut-être à cause d'une infection à l'hantavirus. De quoi s'agit-il et comment se transmet cette maladie ? Existe-t-il un risque d'assister à une nouvelle épidémie d'ampleur dans le monde ? RFI fit le point sur ce nouveau virus.

Qu'est ce que l'hantavirus ? Quel risque représente-t-il et comment se propage-t-il ? Une épidémie d'envergure est-elle possible ? Alors qu'un navire de croisière, le MV Hondius qui se trouve actuellement au large du Cap Vert avec 149 personnes à son bord, est suspecté d'en être un foyer, l'apparition de ce virus dans l'actualité pose beaucoup de questions.

Transmis à l'homme surtout par les rongeurs, l'hantavirus s'attrape généralement « par inhalation dans les forêts, dans les maisons fermées ou en touchant - voire en mangeant - des aliments contaminés. La transmission de personne à personne est rare », souligne d'abord Yazdan Yazdanpanah, directeur de l'ANRS maladies infectieuses émergentes à l'Inserm, pour qui il s'agit d'un point très important. « Une transmission de personne à personne par voie respiratoire est en effet beaucoup plus inquiétante qu'une transmission classique via les rongeurs », explique celui-ci.

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Sur ce point, l'Organisation mondiale de la santé (OMS), elle aussi, se veut rassurante. Dans un communiqué publié lundi 4 mai, celle-ci estime que l'hantavirus présente un « faible risque de propagation » et qu'il n'y donc aucune raison de « céder à la panique ni d'imposer des restrictions de voyage ».

Une infection qui se manifeste de deux façons

Côté symptômes, une infection à l'hantavirus peut se manifester de deux façons différentes. « En Europe, elle donne plutôt lieu à ce qu'on appelle des fièvres hémorragiques, tandis que la forme que l'on rencontre en Amérique du Sud se manifeste davantage par des syndromes cardio-respiratoires », reprend Yazdan Yazdanpanah.

En ce qui concerne le MV Hondius, si l'OMS a fait état dimanche 3 mai de trois morts liés à un possible foyer d'infection à hantavirus, seul un cas de la maladie y a cependant été formellement identifié pour l'instant : il s'agit d'un Britannique qui a été évacué vers l'hôpital de Johannesburg, en Afrique du Sud. Selon le communiqué du ministère sud-africain de la Santé, celui-ci se trouve toujours dans un état critique et bénéficie de soins médicaux.

Deux autres personnes malades se trouvent par ailleurs toujours à bord du navire. Membres de l'équipage néerlandais, leur état nécessite « des soins médicaux urgents », selon Oceanwide Expeditions, propriétaire du navire. S'ils tentent de les rapatrier, les Pays-Bas se heurtent à ce stade au refus des autorités cap-verdiennes de les laisser débarquer, précisait encore l'opérateur ce lundi.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

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