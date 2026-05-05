Tunisie: Billets, bagages, réductions - Ce que Tunisair prépare pour l'été 2026

La compagnie nationale Tunisair a enregistré des résultats en hausse au cours du premier trimestre 2026, marqués notamment par une progression de 9 % du nombre de passagers par rapport à la même période de l'année précédente, a indiqué mardi 5 mai 2026 Amina Ben Ammar, chargée de la gestion de l'optimisation des ventes.

Intervenant sur les ondes de la Radio nationale, elle a précisé que le taux de remplissage des avions a atteint 76 %, en augmentation de 1,5 point sur un an. Cette amélioration devrait permettre une meilleure exploitation de la flotte et un renforcement de la rentabilité des vols. Dans le même contexte, l'activité du fret aérien a également connu une évolution positive, avec une hausse de 9 % sur un an, confirmant la dynamique globale du transport aérien au sein de la compagnie.

En prévision de la saison estivale et du retour des Tunisiens résidant à l'étranger, Tunisair prévoit de porter le nombre d'avions exploités à 14 appareils dès le mois de juin. Deux avions supplémentaires seront loués et entreront en service à la mi juin, tandis qu'un troisième appareil sera opérationnel à la mi août, afin de répondre à la forte demande attendue.

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Par ailleurs, la compagnie s'apprête à lancer une nouvelle offre promotionnelle comprenant des réductions sur les prix de billets. Les offres dédiées aux étudiants restent, quant à elles, disponibles tout au long de l'année, avec des réductions de 30 % sur les tarifs et une augmentation de la franchise bagages, portée de 23 à 32 kilogrammes. Des réductions supplémentaires seront également accordées aux familles composées de plus de trois personnes, dans le cadre des mesures visant à améliorer l'attractivité des services proposés.