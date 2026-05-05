Mali: Mamadou Sangaré, l'Aigle malien a fait son nid à Lens

Qui sera l'élu pour le prix Marc-Vivien Foé 2026 ? Ils sont 11 sur la ligne de départ pour le trophée de meilleur joueur africain de la saison de Ligue 1. Chaque jour jusqu'au 5 mai, jour de la proclamation des trois finalistes, RFI vous présente les nommés pour la succession du Marocain Achraf Hakimi. Le dernier nommé, Mamadou Sangaré est tout simplement épatant avec Lens pour sa première saison en Ligue 1.

Sangaré, Sangaré, Sangaré ! Son nom résonne désormais dans les travées du stade Bollaert-Delelis. Si le peuple Sang et Or n'avait jamais entendu parler de Mamadou Sangaré avant l'été dernier, il l'a très vite adopté.

Débarqué en Europe à 18 ans, le natif de Bamako a d'abord fait ses gammes en Autriche, à Salzbourg, puis à Vienne, avant de faire chavirer les coeurs des observateurs de la Ligue 1, comme Hervé Penot, consultant Radio Foot. « Je n'imaginais pas du tout voir un joueur de ce niveau-là. Tout de suite, il a impacté, il a pris sa place, il est devenu un des éléments clés, si ce n'est l'élément clé. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que ses coéquipiers ont vu tout de suite qu'il avait quelque chose d'autre. »

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Capable de récupérer, de dribbler et de se projeter rapidement vers l'avant, à 23 ans, le gaucher rappelle de doux souvenirs aux supporters lensois : un milieu malien avec le numéro 8... la légende, Seydou Keita.

Une comparaison que Sangaré apprécie. « Franchement, ça fait plaisir, Seydou, tout le monde le connaît : ça a été un grand joueur et un grand homme. Être comparé à lui, c'est quelque chose de vraiment grand et j'espère vraiment suivre ses traces, et pourquoi pas le dépasser. »

Pour l'heure, il lui reste encore une Coupe de France et un podium de Ligue 1 à aller chercher.