Tunisie: Le payse lance un appel d'offres pour l'importation de 6 000 tonnes d'huiles végétales

5 Mai 2026
La Presse (Tunis)

L'Office national de l'huile (ONH) a lancé un appel d'offres international portant sur l'achat de jusqu'à 6 000 tonnes d'huiles végétales, ont indiqué mardi des négociants européens, cités par Reuters.

Selon ces sources, la Tunisie recherche soit de l'huile de soja brute dégommée, soit de l'huile de colza brute dégommée. La date limite de soumission des offres est fixée à jeudi. Les approvisionnements peuvent provenir d'origines diverses, laissées au choix des fournisseurs. L'appel d'offres prévoit une livraison en une seule cargaison, entre le 10 et le 25 juin prochain. ,Par ailleurs, l'Office national de l'huile a précisé aux opérateurs qu'il n'achètera de l'huile de colza que si une offre est proposée à un prix inférieur à celui de l'huile de soja.

 

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