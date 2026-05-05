Tunisie: Menaçant de s'effondrer - La municipalité de la Marsa ordonne l'évacuation de Kobbet el Hawa

5 Mai 2026
La Presse (Tunis)

La municipalité de la Marsa a ordonné l'évacuation complète et immédiate de l'édifice « Kobbet El Hawa », situé sur le domaine public maritime de la plage de la Marsa. Cette décision intervient suite à la confirmation d'un péril imminent et certain lié à l'état de délabrement de l'édifice, qui menace de s'effondrer.

Selon le texte du décret d'évacuation, cette mesure fait suite à une ordonnance sur requête émise par le procureur de la République près le Tribunal de première instance en date du 17 avril 2026. Elle s'appuie également sur un rapport d'expertise judiciaire réalisé après un constat effectué le 22 avril courant.

La municipalité a précisé que l'opération d'évacuation sera effectuée aux frais et sous la responsabilité des propriétaires du bien, à savoir les héritiers Belrachid, ainsi que toute autre partie non mentionnée. Le chef du district de la sûreté nationale de la Marsa et la chargée de la gestion de la municipalité ont été officiellement chargés de l'exécution de cette décision.

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