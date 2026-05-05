Cote d'Ivoire: Politique - Pour Nadiany Bamba, seul Laurent Gbagbo incarne le socialisme

Ce mois de mai coïncide avec la célébration de l'avènement du multipartisme en Côte d'Ivoire. Un événement que revendique la gauche ivoirienne, mais qui est célébré de manière éclatée, à l'image de l'effritement des partis de gauche : le MGC de Simone Ehivet, ex-Gbagbo, le FPI dirigé par Pascal Affi N'Guessan, le Cojep de Charles Blé Goudé ou encore le PPA-CI, de Laurent Gbagbo. Dans un tel contexte, Nadiany Bamba, l'épouse de l'ancien président s'interroge dans une tribune sur l'unité de la gauche publiée hier. Verbatim.

Nadiany « Nady » Bamba prend sa plume en tant que « citoyenne », « militante de base depuis 1999 ». L'ancienne journaliste part d'un constat : en Côte d'Ivoire, les citoyens ne sont pas portés par des affiliations idéologiques, trop abstraites, selon elle, mais plutôt par des personnalités, qui ont marqué l'histoire du pays.

« La gauche, c'est Laurent Gbagbo »

« Pour moi, écrit-elle, celui qui incarne le socialisme, donc la gauche, c'est le président Laurent Gbagbo ». « Nady » Bamba s'interroge sur les motivations des anciens partisans de Laurent Gbagbo qui s'identifient à lui : « Appeler à leur retour en qualité d'égal de la figure historique (...), c'est là où le bât blesse », déplore-t-elle.

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Mais la gauche est confrontée « à des contradictions internes importantes », reconnaît Mme Bamba. À l'image de la scission du Front Populaire Ivoirien : c'est une « séparation émotionnelle », plus qu'idéologique, dit-elle. « Nady » Bamba vise la posture adoptée par l'ancien Premier ministre, Pascal Affi N'Guessan lorsque Gbagbo était à La Haye, devant la CPI.

« Son histoire continue »

Elle évoque notamment ses échanges avec Ahoua Don Mello. Candidat malheureux à la présidentielle d'octobre 2025, Ahoua Don Mello a été exclu du parti il y a quelques mois, pour s'être présenté comme une « candidature de précaution » suite au rejet du dossier de Laurent Gbagbo.

En prenant la parole, à une semaine du Congrès ordinaire du PPA-CI, « Nady » Bamba entend clarifier un positionnement : « Laurent Gbagbo, c'est la gauche ivoirienne. La gauche ivoirienne, c'est Laurent Gbagbo, insiste-t-elle. Et ce n'est pas fini, son histoire continue ».