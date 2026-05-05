Tunisie: Festival arabe de la radio et de la télévision - La 26ème édition reporté en septembre

L'Union de Radiodiffusion des États Arabes (ASBU) a décidé de reporter la 26ème édition du Festival arabe de la radio et de la télévision, qui se tiendra désormais du 21 au 24 septembre 2026, alors qu'elle était initialement prévue pour juin prochain.

Ce report est motivé par la situation actuelle dans la région arabe, particulièrement au Proche-Orient et dans le Golfe, ainsi que par les répercussions présentes et à venir de ces événements. Ce contexte a d'ailleurs poussé les organisateurs de plusieurs autres grandes manifestations prévues cet été dans le monde arabe à prendre des mesures similaires de report.

Le décalage de cette 26ème édition au mois de septembre devrait permettre une participation accrue des organismes membres de l'Union, ainsi qu'une présence plus large d'invités et de participants, qu'ils soient arabes ou étrangers. Malgré ce changement de calendrier, la direction générale de l'Union poursuit activement les préparatifs à travers ses différentes commissions spécialisées. L'objectif reste de garantir toutes les conditions de réussite à cet événement afin de renforcer son prestige et son rayonnement international.