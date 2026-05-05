Tunisie: Ligue 1/28e journée - L'EST s'accroche

Meriah transforme le penalty de la victoire ©La Presse/Photo: Mokhtar hmima

Vainqueur difficile de la JSOmrane, l'EST revient à deux points du CA. Le derby sera la finale du championnat.

Les «Sang et Or», encore une fois pas convaincants durant le match, ont retenu leur souffle hier jusqu'à la 78' face à la JSO. Déjà en supériorité numérique dès la 26' après l'expulsion de Ben Amor (du moins sévère), l'EST a dû attendre jusqu'à la 77' pour obtenir un penalty sifflé par Mehrez Melki. Un penalty transformé par le revenant Meriah. Un but qui vaut trois points et qui permet à l'EST à croire encore à conserver son titre. Son destin est toujours entre ses mains à commencer par le derby face au CA, qui sera la finale du championnat en quelque sorte.

A noter aussi que Jlassi a été expulsé sévèrement et qu'il sautera le derby de dimanche prochain. Un match de nerfs, de contestations aussi de la part de la JSO contre l'arbitrage de Mehrez Melki qui, il faut l'avouer, a été moyen et approximatif avec des décisions pas très précises. Sinon, l'EST a assuré l'essentiel dans un match où elle était sous pression après la victoire du CA la veille. C'est une victoire qui intervient après une série de matches nuls qui ont fait perdre à l'EST son leadership.

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L'ASM se rassure

Dans les autres matches, l'ASM a assuré son maintien officiellement après une victoire face au CAB. Khaloui et Youssef Dao ont été les buteurs d'un ASM qui atteint son objectif assigné, le maintien. Dans les deux autres matches, pas d'enjeu avec une défaite de l'USM face à l'ESMétlaoui.

Une victoire qui rapproche l'ESM des Monastiriens au classement. A Zarzis, l'ESS a encore une fois concédé une défaite face à une ESZ qui retrouve des couleurs en cette fin du championnat. Le but de Boutmen à la 10' n'était pas suffisant, l'ESZ est revenue à trois reprises. Un score large qui confirme la décadence de l'Etoile.