Congo-Kinshasa: L'anglais oral désormais obligatoire à l'Examen d'État en RDC

L'anglais oral est devenu obligatoire à partir de la 59ᵉ édition de l'Examen d'État pour tous les candidats en RDC. Cette mesure figure parmi les principales innovations introduites lors de la session 2026, dont les épreuves hors session se poursuivent ce mardi 5 mai sur l'ensemble du territoire national.

Selon l'Inspecteur général de l'Éducation nationale, Hubert Kimboza, cette réforme vise à renforcer les compétences linguistiques des finalistes, toutes sections confondues. Elle s'accompagne également d'une autre nouveauté : l'instauration de la défense des rapports de stage pour certaines filières.

Épreuves pratiques pour les filières techniques

Au deuxième jour des épreuves, les candidats des filières techniques, notamment en électricité, électronique et commerciale sont soumis aux épreuves traditionnelles. Celles-ci évaluent la mise en pratique des connaissances acquises tout au long de l'année scolaire.

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L'inspecteur général a par ailleurs indiqué que la dissertation, organisée la veille, s'est déroulée sans incident sur toute l'étendue du pays.

Outre l'introduction de l'anglais oral pour tous, des ajustements concernent certaines sections spécifiques. Le troisième jour sera consacré aux épreuves de langues, incluant le français et l'anglais oral.

De leur côté, les candidats des sections pédagogique et sociale devront désormais défendre leurs rapports de stage devant un jury, une démarche visant à valoriser les compétences pratiques et professionnelles.

Calendrier et suivi

Les épreuves hors session dureront deux semaines sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo (RDC). À l'issue de cette période, les superviseurs nationaux élaboreront un rapport complet afin d'évaluer le processus et d'apporter des améliorations pour les éditions futures.