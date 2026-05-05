Congo-Kinshasa: Paralysie des activités socio-économiques après un double meurtre à Lubero

5 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Paralysie des activités depuis dimanche 03 mai à Kimbulu et à Lubero-Centre (Nord-Kivu) après le meurtre d'un taximan-moto et de son client, attribué à un présumé combattant « Muzalendo ».

En colère, des habitants ont incendié un campement de ces combattants, rapportent des sources locales.

Découverte des corps

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Selon ces sources, tout a commencé jeudi 30 avril après-midi, lors qu'un conducteur de moto et son client quittent Butembo pour Lubero-Centre. Ils auraient été interceptés entre Musienene et Kimbulu par un présumé combattant « Muzalendo ».

Leurs corps sans vie ont été découverts dimanche 3 mai, inhumés à proximité d'un campement présumé de Wazalendo. Cette découverte rapporte des témoins, a provoqué une vive émotion chez les habitants, qui ont immédiatement mis le feu au camp des Wazalendo. Depuis dimanche, les activités tournent au ralenti dans ces localités situées à environ 75 km de Butembo.

Arrestation du suspect

D'après des sources sécuritaires, le présumé auteur de ce double meurtre a été arrêté. Il a été transféré à l'auditorat militaire de Butembo pour la suite de la procédure.

Contacté par Radio Okapi, l'administrateur du territoire de Lubero n'a pas encore réagi à ces événements.

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