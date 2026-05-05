Ethiopie: Le programme éthiopien « Bounty of Basket » est essentiel pour améliorer la nutrition et l'autosuffisance alimentaire, selon l'ancien vice-Premier ministre

Addis Ababa — L'initiative éthiopienne « Bounty of the Basket » (Yelemat Tirufat) est devenue un programme national de plus en plus important visant à améliorer la nutrition, à développer la production alimentaire nationale et à réduire la dépendance vis-à-vis des produits alimentaires importés, a déclaré l'ancien vice-Premier ministre Demeke Mekonnen.

M. Demeke, qui occupe actuellement les fonctions de fondateur et de président de la Fondation Adam, a déclaré que cette initiative menée par le gouvernement avait le potentiel d'améliorer l'accès à une alimentation nutritive, en particulier pour les mères et les enfants, tout en soutenant l'autonomie économique à long terme de l'Éthiopie.

Interrogé par l'ENA, M. Demeke a souligné qu'une bonne nutrition était fondamentale pour la santé publique et la productivité nationale, notant que la malnutrition continuait de nuire au développement humain.

« La nutrition joue un rôle crucial dans la construction d'une société saine et productive », a-t-il déclaré, soulignant que la nutrition maternelle et infantile devait rester une priorité nationale.

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Il a mis en avant l'importance des deux premières années de la vie d'un enfant, les décrivant comme une période critique pour le développement cognitif et physique, un point de vue largement partagé par les experts mondiaux en santé.

L'initiative « Bounty of the Basket » a été lancée par le Premier ministre Abiy Ahmed en octobre 2022 à Arba Minch, dans le but de stimuler la production dans des secteurs alimentaires clés, notamment la volaille, les produits laitiers, le miel et la pêche.

Lors de la cérémonie de lancement, le Premier ministre Abiy a déclaré que cette initiative visait à reproduire les succès obtenus grâce à la campagne de production de blé en Éthiopie et à l'initiative « Green Legacy ».

« Les changements que l'Éthiopie a réalisés en matière de développement du blé, d'empreinte écologique et d'autres initiatives nationales se reproduiront également grâce au travail de l'initiative « Bounty of the Basket », a déclaré le Premier ministre Abiy à l'époque.

Les responsables gouvernementaux affirment que le programme vise à renforcer les chaînes d'approvisionnement entre les producteurs et les consommateurs tout en améliorant l'accès à des produits alimentaires abordables et diversifiés.

M. Demeke a déclaré que l'initiative avait déjà donné des « résultats encourageants », bien qu'il n'ait pas cité de chiffres précis à l'appui de cette affirmation.

Les évaluations indépendantes de l'impact à long terme du programme sur la nutrition, la réduction de la pauvreté et la sécurité alimentaire restent limitées.

Selon les agences humanitaires, l'Éthiopie continue de faire face à d'importantes pressions en matière de sécurité alimentaire, dues aux conflits, à l'inflation, aux chocs climatiques et aux sécheresses récurrentes dans plusieurs régions.

Ces défis ont rendu difficile l'accès des ménages à la nourriture, malgré les efforts du gouvernement pour accroître la production agricole.

Les autorités ont mis en place des réformes de grande envergure visant à renforcer les systèmes alimentaires et à réduire la malnutrition, tandis que les partenaires au développement continuent d'appeler à une mise en oeuvre plus rigoureuse, à des investissements accrus et à une meilleure coordination entre les secteurs de l'agriculture et de la santé.

La Fondation Adam, enregistrée auprès de l'Autorité éthiopienne chargée des organisations de la société civile, a déclaré qu'elle collaborait avec des institutions des deux secteurs pour lutter contre la malnutrition par le biais de partenariats et de campagnes de sensibilisation du public.

L'organisation a ajouté que son travail s'inscrit dans le cadre de l'Agenda 2063 de l'Union africaine, qui comprend des objectifs plus larges visant à réduire la malnutrition à travers l'Afrique.

Alors que les partisans de cette initiative affirment qu'elle pourrait améliorer la souveraineté alimentaire et les résultats en matière de nutrition, les analystes soulignent que son succès à long terme dépendra de résultats mesurables en matière de mise en oeuvre, de la stabilité des prix alimentaires et d'une plus grande stabilité économique et politique.