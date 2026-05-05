Ethiopie: Addis-Abeba inaugure des monuments rendant hommage aux artistes légendaires et aux figures emblématiques de la littérature éthiopienne

Addis Ababa — Dans le cadre d'un hommage historique à l'héritage culturel de l'Éthiopie, la municipalité d'Addis-Abeba a dévoilé mardi des monuments rendant hommage à certains des artistes et figures littéraires les plus légendaires du pays, dont les oeuvres ont contribué à forger l'identité éthiopienne, à inspirer des générations et à promouvoir l'unité nationale.

Ces monuments récemment inaugurés rendent hommage à des icônes éthiopiennes dont les contributions ont transcendé le divertissement et la littérature, utilisant l'art comme une force puissante pour défendre la paix, la justice, la liberté, l'égalité et la cohésion sociale au sein des diverses communautés éthiopiennes.

Parmi les personnalités honorées figuraient les figures littéraires de renom Tsegaye Gebre-Medhin et Sebhat Gebre-Egziabher, aux côtés des légendes de la musique Tilahun Gessesse, Ali Birra et Hachalu Hundessa, des personnalités largement saluées pour avoir utilisé leur voix et leur créativité afin d'influencer la société éthiopienne.

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S'exprimant lors de la cérémonie d'inauguration, la maire d'Addis-Abeba, Adanech Abiebie, a déclaré que ces monuments représentaient bien plus qu'une simple reconnaissance des réalisations individuelles : ils symbolisent les sacrifices durables consentis par les artistes pour renforcer l'identité collective de l'Éthiopie.

« Ces monuments ne sont pas seulement des symboles de réussite personnelle », a-t-elle déclaré.

« Ils reflètent les sacrifices consentis par les artistes pour faire progresser l'unité nationale, l'égalité, la liberté et une identité éthiopienne commune », a précisé la maire.

Adanech a exhorté les jeunes générations à suivre l'exemple de ces figures emblématiques de la culture en adoptant des messages qui unissent les communautés plutôt que d'aggraver les divisions.

« La génération actuelle doit s'inspirer de ces grands artistes en promouvant des discours qui rassemblent les gens, et non ceux qui les divisent. »

Elle a souligné que même si les artistes peuvent disparaître, leur héritage continue de vivre à travers leur œuvre.

« La vie d'un artiste peut prendre fin, mais son œuvre reste éternelle, brillant comme le soleil pour les générations à venir. »

La maire Adanech a également souligné que ces monuments enrichiront le paysage culturel d'Addis-Abeba tout en renforçant la réputation de la capitale en tant que centre du patrimoine artistique éthiopien.

Elle a ajouté que cette initiative marque le début d'efforts plus larges visant à rendre hommage aux Éthiopiens dont les contributions ont eu un impact durable sur la nation.

S'exprimant également lors de l'événement, le ministre d'État à la Culture et aux Sports, Nebiyu Baye, a décrit cette reconnaissance publique comme une étape majeure pour le secteur créatif éthiopien, soulignant que les artistes servent de pont entre les générations et jouent un rôle essentiel dans la préservation des valeurs nationales.

Il a déclaré que leurs contributions exceptionnelles garantissaient qu'ils resteraient à jamais gravés dans la mémoire collective de l'Éthiopie.

Au-delà de la célébration de l'excellence artistique, les observateurs ont noté que la cérémonie véhiculait un message national plus large, axé sur la préservation de l'histoire commune, le renforcement de la fierté culturelle et la promotion de récits favorisant l'unité entre les Éthiopiens de toutes les générations.

Désormais érigés au cœur de la capitale, ces monuments symbolisent le pouvoir durable de l'art, de la littérature et de l'expression culturelle dans la construction de l'identité nationale éthiopienne et dans la promotion d'un avenir plus uni pour le pays, a rapporté l'ENA.