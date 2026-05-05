Afrique: Financement des Pme aux Sénégal - La Bidc et la Bnde signent un accord de crédit de 20 milliards de FCfa

La Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (Bidc) et la Banque nationale pour le développement économique (Bnde) ont procédé, le 30 avril 2026, à la signature d'un accord de prêt visant à la mise en place d'une nouvelle ligne de crédit d'un montant de vingt (20) milliards de francs CFA, exclusivement dédiée au financement des Pme au Sénégal.

Selon un communiqué de presse, cette cérémonie marque une étape importante dans le cadre du partenariat de longue date entre les deux institutions. Elle fait suite à la réussite d'une première opération conclue en 2021, dans le cadre de laquelle la Bnde avait bénéficié d'une ligne de crédit de dix (10) milliards de francs CFA, ayant permis le financement de quinze (15) sous-projets de Pme dans des secteurs clés de l'économie.

Dans le même esprit, explique-t-on, ce nouveau prêt est exclusivement destiné au financement des Pme, en reconnaissance du rôle déterminant qu'elles jouent dans l'économie sénégalaise. Les Pme représentent environ 99,8 % des entreprises actives du pays, mais ne bénéficient que d'environ 9 % du crédit bancaire total, un déséquilibre qui continue de freiner l'investissement, la croissance et la création durable d'emplois.

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Dans son intervention, Dr George Agyekum Donkor, Président de la Bidc et de son Conseil d'administration, a souligné que cette opération s'inscrit pleinement dans le mandat de la Banque visant à promouvoir un développement inclusif et durable en Afrique de l'Ouest. Il a réaffirmé l'engagement de la Bidc à renforcer les institutions financières nationales en tant que relais efficaces du développement du secteur privé, déclarant que « le soutien aux Pme est essentiel pour accélérer la transformation économique, la création de valeur et l'emploi ».

De son côté, le Directeur général de la Bnde, Mamadou Faye, a indiqué que cette nouvelle ligne de crédit répond à l'ambition stratégique de la Banque, telle que définie dans son Plan stratégique 2025-2029, de se positionner comme une banque de développement plus proactive, innovante et durable.

Cet accord de financement reflète également l'orientation stratégique de la Bidc au titre de sa Stratégie Gro, qui privilégie des financements à fort impact visant à renforcer la résilience économique et à élargir les opportunités de développement du secteur privé dans l'ensemble de la région ouest-africaine.