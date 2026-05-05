Afrique: CAN des moins de 17 ans - Les Lionceaux invités à confirmer les dernières victoires sénégalaises

Dakar — La Coupe d'Afrique des nations des moins de 17 ans, prévue du 13 mai au 2 juin 2026 au Maroc, doit être l'occasion de confirmer les bons résultats enregistrés par le football sénégalais ces dernières années, a déclaré, mardi, à Dakar, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye.

"Vous avez une opportunité historique de réécrire l'histoire", a-t-elle lancé aux pensionnaires de la sélection sénégalaise des moins de 17 ans qui recevaient le drapeau national avant leur départ pour le royaume chérifien. Insistant sur les enjeux de cette compétition, Khady Diène Gaye considère que cette compétition "doit être une confirmation" des bons résultats enregistrés par le Sénégal sur la scène continentale depuis quelques années.

La ministre de la Jeunesse et des Sports a exhorté les moins de 17 ans du Sénégal à aller au bout de cette compétition, à l'image de leurs aînés vainqueurs, sur le terrain, de la Coupe d'Afrique des nations, le 18 janvier dernier. "Nous avons obtenu notre sacre, au soir du 18 janvier, mais certains ont voulu nous le refuser. Un trophée qui a été remporté après d'âpres combats. Rien ne nous a été donné. Nos joueurs se sont comportés en véritables Lions", a-t-elle dit.

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Selon la ministre de la Jeunesse et des Sports, le Sénégal, à travers la CAN U17, a une nouvelle opportunité de renouveler ses performances de ces dernières années. Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, a invité, de son côté, les moins de 17 ans à s'inspirer de leurs cadets U15 récents champions d'Afrique "Vous avez le talent, la préparation et les ressources morales pour marcher [dans leur sillage]", a ajouté le président de la FSF.

Le sélectionneur de l'équipe nationale U17 du Sénégal, Lamine Sané, avait publié, lundi, la liste des 23 joueurs retenus pour la CAN de la catégorie, au cours de laquelle le Sénégal va évoluer dans la poule D, aux côtés de l'Afrique du Sud, de l'Algérie et du Ghana.

Le Maroc, tenant du titre, hérite de la poule A, qu'il partage avec la Tunisie, l'Égypte et l'Éthiopie.

La poule B regroupe la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Ouganda et la République démocratique du Congo.

Le Mali, l'Angola, la Tanzanie et le Mozambique se partagent le groupe C.

Liste des joueurs convoqués :

Gardiens :

Assane Sarr (Ndiangane FC), Daouda Alassane Ba (Génération Foot), Mamadou D. Gueye (Diambars FC)

Défenseurs :

Cheikh Thior (Oslo FA), Cheikh Dieng (Diambars FC), Amadou Bamba Kane (Diambars FC), Thierno Sow (United Académie), Cheikh Tidiane Diallo (United Académie), Lamine Mbengue (Génération Foot), Abdourahmane Dieye (Keur Madior FC)

Milieux :

Mahamat Ba (Diambars FC), Maurice Biaye (AF Darou Salam), Emile Niaga Sadio (Essamay FC), Souleymane C. Faye (BE Sport), El Hadji Ibrahima Sow (Dakar Sacré-Coeur), Sébastien Nogueira (Génération Foot)

Attaquants :