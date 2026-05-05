Afrique: Hajj 2026 - Tunisair programme 44 vols et un service 'Hajj sans bagage'du 7 mai au 14 juin 2026

Tunis — La compagnie aérienne nationale Tunisair a annoncé, mardi, la programmation de 44 vols aller-retour pour le transport d'environ 5 700 pèlerins vers les Lieux saints, durant la période allant du 7 mai au 14 juin 2026, au départ de cinq aéroports tunisiens.

Les aéroports concernés sont Tunis-Carthage, Sfax-Thyna, Monastir Habib-Bourguiba, Djerba-Zarzis et Gabès-Matmata.

Les vols aller s'étaleront du 7 au 21 mai 2026. Ainsi, des dessertes vers Médine sont prévues du 7 au 12 mai, suivies de vols à destination de Djeddah du 13 au 21 mai. Les vols retour, quant à eux, sont programmés du 1er au 14 juin 2026, avec un total de 22 vols retour depuis Médine et Djeddah.

Tunisair précise offrir des facilités spécifiques en matière de bagages, incluant deux valises de 23 kg chacune, un bagage à main de 8 kg, ainsi que le transport de 5 litres d'eau de Zamzam.

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La compagnie annonce également le lancement d'un nouveau service baptisé « Hajj sans bagage », dédié aux pèlerins, visant à améliorer leur confort.

Ce dispositif permet aux voyageurs de rejoindre directement leurs lieux d'hébergement à La Mecque et à Médine, sans attendre leurs bagages à l'aéroport.

Ceux-ci sont acheminés séparément, de l'aéroport vers l'hôtel à l'arrivée, puis de l'hôtel vers l'aéroport au départ, sous la supervision d'équipes spécialisées et conformément aux normes de sécurité les plus strictes.

Pour bénéficier de ce service, la compagnie appelle les pèlerins à se conformer aux consignes établies, notamment en apposant les étiquettes dédiées sur leurs bagages, en vérifiant l'exactitude de leurs informations personnelles et en suivant les instructions des équipes encadrantes.