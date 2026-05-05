Sénégal: Saint-Louis - Ouverture d'un atelier sur la gouvernance territoriale de la nutrition

Saint-Louis — Un atelier d'orientation des Collectivités territoriales du département de Saint-Louis (nord) sur la gouvernance territoriale de la nutrition s'est ouvert, mardi, à l'initiative de l'ONG Eau, Vie et Environnement (EVE), a constaté l'APS.

Cet atelier de trois jours (5-7 mai) est organisé dans le cadre du Projet d'appui à la gouvernance multisectorielle de la nutrition dans le département de Saint-Louis. Il a pour objectif général de renforcer le leadership des élus territoriaux pour l'intégration de la nutrition dans la gouvernance des Collectivités territoriales.

"Pour renforcer la gouvernance territoriale de la nutrition, il faut déjà renforcer les capacités des acteurs qui jouent un rôle important, notamment les collectivités territoriales", a déclaré Cheikh Pathé Fall, référent technique en nutrition et sécurité alimentaire au sein de l'ONG EVE.

Cheikh Pathé Fall, référent technique Sécurité Alimentaire de l'ONG EVES'exprimant en marge de l'ouverture de cet atelier, M. Fall a rappelé qu'au Sénégal, les collectivités territoriales servent de porte d'entrée à la nutrition. Pour qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle, il a plaidé pour qu'on leur donne les outils nécessaires afin d'assurer le portage institutionnel.

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Aïda Mbaye Dieng, adjointe au maire de Saint-Louis, a, pour sa part, salué la tenue de cet atelier hautement important destiné à renforcer la gouvernance territoriale de la nutrition. Ce projet, en phase expérimentale pour la période 2026-2027, dispose d'un budget global d'environ 260 mille euros (environ 171 millions de francs CFA). Il bénéficie du soutien technique et financier de la Fondation privée espagnole Nous Cims, basée à Barcelone.