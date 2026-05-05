Sénégal: Abdoulaye Tine, un avocat pour porter la voix de la présidence

Dakar — L'avocat Abdoulaye Tine, nouveau porte-parole de la présidence de la République, a désormais en charge de structurer la communication institutionnelle au sommet de l'État, dans un contexte marqué par une certaine reconfiguration politique ajoutée à des contraintes budgétaires persistantes.

Le nouveau ministre-conseiller et porte-parole de la présidence de la République va devoir concilier, pour y arriver, la rigueur du juriste qu'il est avec les impératifs de la realpolitik.Fort de son rôle de coordonnateur de la structure des cadres de la coalition "Diomaye Président", Abdoulaye Tine a multiplié les sorties depuis quelques jours pour expliciter la vision du chef de l'Etat et défendre son action à la tête du Sénégal.

Bien plus que son profil de juriste, qui peut parfaitement convenir à l'emploi, ce sont surtout le parcours et les prises de position du nouveau porte-parole de la présidence de la République qui parlent plus pour lui. Abdoulaye Tine s'est en effet révélé aux Sénégalais par ses critiques particulièrement virulentes contre l'ancien président Macky Sall et son pouvoir.Il n'a eu de cesse en effet de dénoncer "l'effondrement de l'Etat de droit" sous l'ancien régime et de plaider pour une réforme profonde de la justice et une meilleure régulation du jeu démocratique.