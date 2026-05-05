Ile Maurice: Plaidoyer de FoodWise pour une incitation fiscale

FoodWise veut faire du don alimentaire un levier structurant de la lutte contre le gaspillage alimentaire. L'entreprise sociale, fondée en 2018, a franchi une nouvelle étape le lundi 4 mai, avec le lancement du Pact on Food Tax Relief, une initiative destinée à convaincre les autorités d'introduire, dans le Budget 2026-2027, une mesure fiscale en faveur des entreprises qui redistribuent leurs surplus alimentaires.

Signé par 24 acteurs majeurs de la filière agroalimentaire, ce pacte traduit une mobilisation inédite du secteur privé autour d'un double objectif : réduire le gaspillage alimentaire tout en renforçant la sécurité alimentaire des populations vulnérables. À travers cette démarche, FoodWise entend participer aux consultations budgétaires pour défendre une évolution du cadre législatif permettant d'encourager, par des incitations fiscales, le don des invendus et surplus alimentaires aux organisations de terrain.

Pour Lotilde Charpy, General Manager de FoodWise, cette première adhésion collective marque un tournant. « L'engagement de 24 acteurs de l'agroalimentaire confirme la pertinence de notre démarche. Notre objectif est de permettre aux entreprises, notamment aux PME, d'intégrer plus facilement le don alimentaire dans leur fonctionnement quotidien, en faisant une solution simple plutôt qu'une contrainte. »

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Selon les estimations de FoodWise, une telle réforme pourrait permettre la redistribution de jusqu'à trois millions de repas supplémentaires par an, soit l'équivalent de 2 000 familles nourries pendant une année entière. Un enjeu d'autant plus pressant qu'à Maurice, plus de 146 000 tonnes de nourriture sont gaspillées chaque année, alors que plus de 100 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté.

Pour Aisha Allee, présidente du board de FoodWise, le potentiel d'une réforme fiscale est considérable. « Des mesures similaires, comme la Loi Garot en France, ont démontré leur efficacité avec une hausse significative des dons alimentaires. Depuis 2018, FoodWise a permis la redistribution de plus de 8 millions de repas, mais face à l'ampleur des besoins, il faut aller plus loin. Rien qu'en une année, 130 entreprises ont contribué à redistribuer près de Rs 50 millions de denrées alimentaires à plus de 105 ONG. Une incitation fiscale pourrait amplifier cet impact à l'échelle nationale. »

Au-delà du plaidoyer fiscal, le Pact on Food Tax Relief prévoit plusieurs engagements concrets, notamment le renforcement des capacités logistiques liées aux dons alimentaires, la réduction des pertes dans la chaîne agroalimentaire et une campagne nationale de sensibilisation. «Maurice a la taille pour agir rapidement, les acteurs pour agir efficacement, et les chiffres pour convaincre. Il ne manque plus qu'une volonté politique pour franchir cette étape », insiste Lotilde Charpy.

Même constat pour Rebecca Espitalier-Noël, Managing Director et membre du board de FoodWise, qui estime que l'heure est venue d'insuffler une nouvelle dynamique législative pour renforcer l'impact des actions déjà engagées. À Maurice, le gaspillage alimentaire dépasse largement le cadre de la simple perte économique. Il s'agit aujourd'hui d'une problématique aux conséquences sociales, environnementales et stratégiques.

Dans le sud de l'île, de Mahébourg à La Gaulette, environ 22 000 personnes vivent actuellement en situation d'insécurité alimentaire. Pour de nombreux foyers, l'alimentation représente jusqu'à 41 % du budget familial, et près d'une personne sur deux déclare avoir des difficultés à subvenir à ses besoins essentiels.

Parallèlement, les déchets alimentaires représentent 27 % des déchets enfouis à Mare Chicose. En se décomposant, ils génèrent du méthane, un gaz à effet de serre particulièrement nocif, contribuant directement au changement climatique.

Dans un pays fortement dépendant des importations alimentaires et exposé aux fluctuations des marchés internationaux, à l'instabilité géopolitique et aux perturbations logistiques, la réduction du gaspillage apparaît désormais comme un enjeu stratégique de résilience nationale.

Avec cette initiative, FoodWise espère faire de Maurice l'un des premiers pays de l'océan Indien et de la région africaine à adopter un cadre fiscal spécifiquement dédié au don alimentaire.