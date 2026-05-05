Ile Maurice: Shenaz Busguth - «L'Immobilier & Construction Convention a été pensée pour tous les projets immobiliers, quels que soient les budgets»

Les projets liés à l'habitat sont nombreux et souvent complexes à concrétiser. Avec l'« Immobilier & Construction Convention », les 8 et 9 mai, les organisateurs proposent un espace accessible, où particuliers et professionnels peuvent se rencontrer, échanger et avancer concrètement. Pour sa troisième édition, l'événement mise sur une offre plus structurée, une sélection qualitative d'exposants et un cadre valorisant au Caudan Arts Centre. Et vise un public avec des projets et des budgets variés.

Pouvez-vous nous présenter l'«Immobilier & Construction Convention» ?

L'Immobilier & Construction Convention réunit, en un seul lieu, les principaux acteurs de l'immobilier, de la construction et du financement à Maurice. L'objectif est simple : faciliter les démarches des personnes qui souhaitent acheter, investir, construire ou rénover. Les visiteurs peuvent découvrir différentes offres, poser leurs questions directement aux professionnels et mieux comprendre les options qui s'offrent à eux.

Qu'apporte cette troisième édition de nouveau ?

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Elle marque une évolution. Nous avons voulu proposer un événement plus structuré et plus qualitatif, tout en restant accessible. L'idée est de sortir d'un format de foire classique pour offrir une expérience plus claire, plus utile et plus agréable, aussi bien pour les visiteurs que pour les exposants.

Pourquoi avoir choisi le Caudan Arts Centre ?

Le Caudan Arts Centre est un lieu central, facile d'accès et valorisant. Il permet de créer un cadre plus professionnel, mais aussi plus convivial. Cela contribue à une meilleure expérience pour les visiteurs, qui peuvent prendre le temps d'échanger dans un environnement agréable.

Quels types d'exposants seront présents ?

Nous avons sélectionné des exposants dans différents domaines : promoteurs immobiliers, institutions financières, entreprises de construction, spécialistes de l'aménagement intérieur et fournisseurs de matériaux. Parmi eux, on retrouve notamment Azuri, Mont Choisy Group, Nasani Real Estate, Two Futures Realty, Max City, Beta Homes, entre autres, ainsi que des institutions comme SBM et MCB. Cette année, il y a aussi une forte présence de promoteurs proposant des projets pour différents budgets. Cela permet aux Mauriciens de venir voir concrètement ce qui se fait sur le marché, de comparer et de mieux se projeter, en fonction de leurs moyens.

À qui s'adresse cette convention ?

À tout le monde. Aux jeunes qui cherchent leur premier logement, aux familles, aux investisseurs, mais aussi à ceux qui souhaitent construire, rénover ou trouver des solutions de financement adaptées. Nous voulons toucher un public large, avec des projets et des budgets différents.

Qu'est-ce qui distingue votre événement ?

C'est avant tout la dimension pratique. Les visiteurs ne viennent pas seulement pour regarder, mais pour avancer dans leur projet. Ils peuvent comparer, demander des conseils et, parfois, faire un premier pas concret. Le contact direct avec les exposants fait toute la différence.

Un message au public ?

Nous invitons les Mauriciens à venir découvrir ce qui se fait actuellement sur le marché, que ce soit en immobilier, en construction ou en financement. Que ce soit pour un projet immédiat ou pour s'informer, c'est une bonne occasion de voir les différentes options disponibles, selon son budget, et de rencontrer des professionnels en toute simplicité.