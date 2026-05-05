Ile Maurice: Casinos - Rs 1,9 milliard de pertes et des critiques contre le MSM

5 Mai 2026
L'Express (Port Louis)

Interpellé par le député de la majorité Kaviraj Rookny, le Premier ministre Navin Ramgoolam a dressé un tableau sombre de la situation financière des casinos sous la State Investment Corporation (SIC). Ceux-ci ont enregistré des pertes de Rs 272 millions pour l'exercice financier clos en juin 2025, et de Rs 121 millions pour la période de juillet à décembre 2025. Sur dix ans, les pertes cumulées atteignent Rs 1,9 milliard.

Le chef du gouvernement a pointé du doigt un modèle économique « défaillant », évoquant notamment le sureffectif après la fermeture de certains établissements et des décisions de gestion controversées, dont l'octroi d'un 14e mois rétroactif en 2024. Il a également critiqué la gestion du précédent régime, accusant le Mouvement socialiste militant (MSM) d'avoir aggravé la situation par des choix jugés irresponsables.

Pour soutenir ses activités, la SIC a injecté Rs 1,3 milliard, tout en accumulant Rs 771 millions de dettes. Les arriérés s'élèvent à Rs 262 millions.

Dans ce contexte, le gouvernement envisage de se désengager. PricewaterhouseCoopers a été mandaté pour piloter le processus de cession, dont le lancement est prévu ce mois-ci.

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