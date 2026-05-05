Ile Maurice: MauBank Holdings Ltd - Rs 4,1 milliards injectés depuis 2015

La situation financière de MauBank Ltd a été au centre d'une question parlementaire posée par le député Avinash Ramkalawon au Premier ministre, Navin Ramgoolam. Celui-ci a indiqué que la banque, filiale de MauBank Holdings Ltd détenue entièrement par l'État, a enregistré un profit après impôt d'environ Rs 829 millions pour l'exercice clos au 30 juin 2025. Ses actifs s'élèvent à Rs 57,6 milliards, avec des dépôts de Rs 50,8 milliards et des fonds propres de Rs 5,2 milliards.

Cependant, ces performances contrastent avec la situation de la holding, qui affiche un déficit de Rs 202 millions et des fonds propres négatifs de Rs 2,95 milliards, dus à des pertes accumulées depuis 2015. À ses débuts, MauBank avait hérité d'un portefeuille de prêts toxiques de Rs 5,1 milliards, transféré en 2018 à EAMC Ltd afin d'assainir son bilan.

Navin Ramgoolam a également évoqué des cas de mauvaise gestion, citant notamment un prêt de Rs 675 millions accordé à Kuros Construction Ltd sans garanties suffisantes. À ce jour, cette dette reste impayée.

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Il a précisé qu'aucun fonds n'a été versé au Consolidated Fund, alors que l'État a injecté Rs 4,1 milliards dans la holding depuis 2015. MauBank Ltd n'a contracté aucun emprunt, ceux-ci étant portés par la holding, qui a notamment contracté un prêt de 100 millions de dollars auprès de la Banque africaine de développement.