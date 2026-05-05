Afrique de l'Ouest: Financement de projet en Côte d'Ivoire et dans l'Uemoa - Africa finance corporation structure la première obligation verte

Africa Finance Corporation (Afc), principal fournisseur de solutions d'infrastructure du continent, annonce la clôture financière accompagnée d'un premier décaissement de 43 millions d'euros au titre de l'obligation verte Poro Power, première obligation verte de financement de projet en Côte d'Ivoire et dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa).

Selon un communiqué de presse, structurée sous la forme d'une facilité bidevise de 65 millions d'euros soit 42 637 205 000 en francs CFA, l'opération financera la construction d'une centrale solaire de 66 MW dans la région de Korhogo, au nord du pays. À sa mise en service en 2027, renseigne la même source, le projet, développé par Poro Power, devrait devenir la plus grande centrale solaire de Côte d'Ivoire.

Dans cette transaction, Afc a agi en tant que principal souscripteur et co-arrangeur, en structurant une obligation verte bidevise innovante appelée à faire référence pour la mobilisation de capitaux africains au service d'infrastructures bancables. L'opération marque une étape majeure pour les marchés de capitaux ivoiriens et, au-delà, pour l'évolution des modèles de financement des infrastructures en Afrique.

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Ce succès reflète la montée en puissance d'un modèle dans lequel des développeurs privés locaux peuvent porter des infrastructures d'énergie renouvelable de grande ampleur.

Alors que le financement de long terme des infrastructures en Côte d'Ivoire a historiquement reposé en grande partie sur des capitaux internationaux, l'obligation verte Poro Power démontre qu'une opération stratégique peut être dirigée, structurée et financée par des institutions africaines. Elle établit ainsi un précédent important pour le financement durable des infrastructures dans la région.

«La future centrale solaire devrait permettre d'éviter plus de 72 000 tonnes d'émissions de CO₂ par an et d'alimenter en électricité plus de 100 000 ménages, contribuant ainsi à l'amélioration de l'accès à l'énergie et à l'objectif de la Côte d'Ivoire de porter la part des énergies renouvelables à 45 % de son mix énergétique à l'horizon 2030 », précise-t-on.

Samaila Zubairu, Président-Directeur général d'Afc, déclare :

« Cette opération pionnière montre que les institutions africaines peuvent structurer et mobiliser les capitaux nécessaires à la réalisation d'infrastructures transformatrices sur le continent. Au-delà de ce projet, nous démontrons qu'il est possible de bâtir des modèles de financement africains, robustes et réplicables. L'obligation verte Poro Power établit un nouveau standard pour le financement durable des infrastructures en Afrique. ».

« L'émission réussie de l'obligation verte de Poro Power marque une étape historique pour la Côte d'Ivoire, avec la première émission d'obligations vertes dans le secteur de l'énergie à l'échelle de l'UEMOA. Ce succès reflète la montée en puissance d'un modèle dans lequel des développeurs privés locaux peuvent porter des infrastructures d'énergie renouvelable de grande ampleur, avec l'appui déterminant d'Africa Finance Corporation en tant que chef de file des souscripteurs et investisseur de référence. », a ajouté Jean-Marc Aie, Président du Conseil d'administration et Ceo de Poro Power.

Cette opération s'inscrit dans la continuité de l'action de Afc en Côte d'Ivoire dans les secteurs de l'énergie et des transports.