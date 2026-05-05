Algérie: 'Notre vision de l'Algérie nouvelle et victorieuse ne saurait être complète sans une Justice constitutionnelle efficace'

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, mardi, que la vision de l'Algérie nouvelle et victorieuse ne saurait être complète sans une justice constitutionnelle efficace, indépendante et respectée, qui préserve l'essence des libertés individuelles et collectives garanties par la Loi fondamentale du pays.

Dans une allocution adressée aux participants aux travaux de la 3ᵉ Conférence internationale de la Cour constitutionnelle sur le thème "Rôle du contrôle de constitutionnalité dans la protection des droits et des

libertés en Algérie et dans les systèmes comparés", lue en son nom par la présidente de la Cour constitutionnelle, Mme Leïla Aslaoui, le président de la République a souligné que "la vision de l'Algérie nouvelle et

victorieuse ne saurait être complète sans l'existence d'une justice constitutionnelle efficace, indépendante et respectée, disposant des outils juridiques et procéduraux nécessaires pour prévenir tout dépassement et

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empêcher toute interprétation susceptible de porter atteinte à la suprématie de la Constitution ou à l'essence des libertés individuelles et collectives garanties par la Loi fondamentale du pays".

S'agissant de l'accueil par l'Algérie de cette rencontre juridique internationale, le président de la République a indiqué qu'il vise à "consolider l'édifice de la justice constitutionnelle" et participe de l'engagement pris devant le peuple algérien à "bâtir un Etat de droit, un Etat où nul ne sera lésé, un État dont les fondements reposent sur la primauté absolue de la Constitution, faisant de la protection des droits fondamentaux et de la promotion des libertés une doctrine profondément ancrée dans la conscience et l'action de l'ensemble des institutions de la République, sans exception".

Concernant la thématique de la conférence, le président de la République a souligné qu'elle "s'inscrit pleinement dans notre projet de réforme global".

"En Algérie, nous ne considérons pas le contrôle de constitutionnalité comme un simple mécanisme technique, mais comme une garantie souveraine majeure visant, avant tout, à renforcer la confiance du citoyen dans les lois de sa République", a-t-il expliqué.

L'Algérie est aujourd'hui intimement convaincue que "la protection et la promotion des droits et des libertés constituent des valeurs humaines communes, dépassant les frontières géographiques", a poursuivi le président de la République, soulignant que ces valeurs exigent "une coopération internationale étroite afin de renforcer les garanties de leur protection face aux défis accélérés et aux profondes mutations que connaît le monde".