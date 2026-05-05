Mali: Le black-out autour de l'assassinat de Sadio Camara - La presse malienne au garde-à-vous ?

analyse

Les attaques du 25 avril 2026 contre plusieurs villes maliennes ont été minorées par les médias officiels, soumis à une pression constante du pouvoir. Celui-ci a instauré une censure de fait, comme en témoignent les hésitations prolongées autour de l'annonce de la mort du ministre de la défense Sadio Camara, longtemps passée sous silence par les médias publics maliens, alors même que sa disparition était déjà annoncée par la presse internationale.

Le samedi 25 avril, à l'aube, les djihadistes du Jama'at Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) et leurs alliés séparatistes du Front de Libération de l'Azawad (FLA) ont simultanément attaqué plusieurs villes maliennes dont Gao, Kidal, Mopti, Sévaré, Sénou et Kati, la plus sécurisée du pays et fief des autorités de transition. Ces attaques coordonnées révèlent une carence importante au niveau du renseignement. Comment plus d'une centaine de djihadistes ont-ils pu envahir Kati avec des pick-up, des véhicules chargés d'explosifs et des motos sans être repérés à l'avance ? Dans les médias maliens, une omerta totale règne sur cette question.

L'attaque de villes comme Mopti, Kidal ou Gao n'est pas surprenante : depuis plusieurs années, les djihadistes ont pris le contrôle de villages périphériques de ces capitales régionales. Il leur a suffi de traverser le fleuve pour entrer dans la ville de Mopti, où ils ont terrorisé la population toute la journée de samedi. Au-delà d'une crise sécuritaire, ces attaques révèlent une crise informationnelle inquiétante, ainsi que la subordination de la presse malienne au gouvernement de transition.

Combattre la désinformation par des médias muselés : un combat perdu d'avance

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Dans le JT de 20 heures du 25 avril, le pouvoir et la chaîne nationale (ORTM1) s'étaient limités à un premier communiqué minimaliste, dans lequel le général de brigade Issa Ousmane Coulibaly, ministre de l'intérieur et de la décentralisation et porte-parole du gouvernement, annonçait un bilan de « 16 blessés, dont des civils et des militaires » et affirmait que tout était sous contrôle. Il n'a annoncé aucune perte du côté des Forces armées maliennes et assurait que « plusieurs terroristes » avaient été « neutralisés ». Il a, en outre, appelé « les populations maliennes [...] à se référer exclusivement aux canaux officiels du gouvernement pour accéder à des informations fiables » -- sachant bien que l'une des informations principales, l'assassinat de son homologue de la Défense, est délibérément occultée.

Le reportage de l'ORTM1 diffusé à la suite de la lecture du communiqué a fait état de « plusieurs centaines d'assaillants neutralisés », mais est demeuré silencieux sur l'explosion de la résidence de Sadio Camara par un véhicule kamikaze, et plus encore sur sa mort.

Un autre reportage de trois minutes, tourné dans la ville-garnison de Kati, où se trouvait la résidence du ministre, n'a pas mentionné l'attentat non plus... alors même que l'on pouvait voir une pelleteuse soulever des débris à l'arrière-plan. Les intervenants (de jeunes habitants de la ville et un responsable de la mairie) ont été mobilisés pour rassurer le reste de la population. Loin de la factualité, le journal s'inscrivait dans la communication gouvernementale, sans fournir aucune information sur l'ampleur des attaques.

La « mauvaise nouvelle », enfouie dans le sable comme une crotte de chat par les médias maliens, a finalement été diffusée par des médias français, que les autorités maliennes dissuadent leurs populations d'écouter. Le lendemain après-midi, la mort du ministre de la Défense, annoncée par Jeune Afrique, RFI, mais aussi la chaîne qatarie AJ+ et tant d'autres, était au centre de l'attention sur les réseaux sociaux.

L'opinion nationale et internationale était suspendue et à l'affût d'une réaction des autorités maliennes pour une éventuelle confirmation ou infirmation de cette nouvelle. Pour une partie des Maliens, la mort de Sadio Camara était une fausse nouvelle colportée à dessein par des médias français ; cette partie de la population reprend volontiers le discours des autorités de Bamako selon lequel, depuis qu'elles ont contraint la France à quitter le pays, en 2022, celle-ci aurait du mal à accepter le divorce, mais surtout le rapprochement entre le Mali et la Russie, et oeuvrerait par tous les moyens, notamment médiatiques (à travers les médias du groupe France Médias Monde, à savoir RFI et France 24), à déstabiliser la transition malienne.

La mort de Sadio Camara était pourtant un fait avéré, ce qui a porté un coup dur à la crédibilité de la chaîne nationale une fois que la nouvelle est devenue impossible à dissimuler. Les journalistes maliens, notamment ceux des médias publics, disposaient bien de l'information, mais l'ont retenue durant plus de 24 heures, laissant toutes sortes de rumeurs se propager sur les réseaux sociaux. La confirmation n'a été officiellement donnée qu'au journal de 20 heures du 26 avril, dans un communiqué officiel du gouvernement.

Une fois de plus, les médias français, que les autorités de transition veulent réduire au silence (après les avoir définitivement suspendus en novembre 2025), se sont illustrés par leur efficacité et leur rapidité à informer les Maliens. Tandis que les autorités affirmaient que la situation était « sous contrôle », les Maliens ont été surpris, le lendemain des attaques, d'apprendre la mort de leur ministre de la défense, l'un des plus appréciés des cinq généraux auteurs du coup d'État de 2020.

Aucun média malien n'a osé diffuser immédiatement cette nouvelle, malgré sa publication par la presse internationale. Pour une raison simple : tous les journalistes maliens redoutent la « loi portant répression de la cybercriminalité », texte remontant à 2019, donc avant le putsch, et qui peut être utilisé pour emprisonner quiconque publierait une information « susceptible de troubler l'ordre public ou de porter atteinte au crédit de l'État ». La presse, officiellement libre, a donc en réalité été obligée d'attendre le communiqué officiel pour diffuser une information qu'elle détenait depuis plus de 24 heures. Cette presse n'a pas non plus le droit de remettre en cause le récit officiel. « La presse malienne est libre, mais elle n'est pas indépendante », a estimé le 1er mai le président de la Maison de la presse Bandiougou Dante, interviewé par le média Aujourd'hui-Mali en prélude à la Journée mondiale de la liberté de la presse.

Cette censure est la conséquence d'une politique bien ancrée. Les autorités appellent au « journalisme patriotique », qui consiste à ne rien publier de défavorable à son pays. Or rapporter les faits ne saurait être, en soi, une menace pour le pays, mais plutôt pour les insuffisances du pouvoir en place. « On ne peut pas bâtir le pays sur du mensonge », d'après un adage malien. À travers ce journalisme dit « patriotique », promu par l'armée et par la Maison de la presse (institution garante morale de la profession), les autorités ont développé une stratégie de communication permettant de verrouiller l'information et de museler les médias.

Dans la même logique, le président Assimi Goïta a dissuadé les internautes et les journalistes de communiquer sur les pertes de l'armée. Selon lui, puisque les djihadistes ne communiquent pas leurs pertes, l'armée ne devrait pas non plus le faire. Cette doctrine influence désormais le traitement de l'information dans les médias publics, dont les journalistes savent pourtant mieux que quiconque qu'un média public ne « communique » pas comme une organisation terroriste.

Le silence des médias maliens se retourne contre eux

Face à la rumeur, les médias publics ont gardé le silence, laissant le champ libre aux fausses nouvelles et à la désinformation. Ces médias, qui ne cessent, ces derniers mois, d'inviter la population à les suivre pour être informée dans un monde infesté de fausses nouvelles, ont contribué, par leur silence, à renforcer l'image et la crédibilité des médias étrangers : ces derniers sont les premiers à informer les Maliens sur l'actualité de leur pays.

Dans l'après-midi du 26 avril, la mort de Sadio Camara a été démentie par des activistes proches des militaires. L'une des web TV les plus influentes, Ouverture Média, avait annoncé samedi soir que Camara était indemne, avant de reconnaître, deux jours plus tard, qu'elle ne pouvait pas annoncer certaines informations sans l'autorisation de l'armée. Toutefois, cette chaîne, en quête d'audience, n'était pas obligée de diffuser de fausses informations non vérifiées. Elle a depuis supprimé ce contenu, que nous avons retrouvé sur d'autres comptes.

La censure jusqu'au bout

À la suite de ces attaques, des rumeurs ont circulé faisant état de la mort ou de l'enlèvement du chef d'état-major. Le patron de la Sécurité d'État, le général Modibo Koné, aurait été blessé selon plusieurs médias étrangers, et certains internautes ont annoncé son décès. Le chef d'état-major est depuis réapparu, contrairement au responsable de la Sécurité d'État.

Selon le gouvernement malien, l'attaque ayant visé la résidence de Sadio Camara a coûté la vie à plusieurs fidèles dans une mosquée proche. De nombreuses sources officieuses font état de la mort de l'une des épouses du ministre, d'un de ses enfants, d'un neveu et d'autres victimes collatérales non mentionnées dans le communiqué. D'après la presse étrangère, le jour des attaques, le président Goita a été exfiltré de sa résidence pour être placé en lieu sûr. Les médias publics, contrairement à leur mission d'informer, n'ont toujours pas levé le voile sur le mystère qui entoure ces événements. Ces points restent des questions sans réponse.

Les victimes collatérales étaient les grandes absentes de la cérémonie d'hommage national à Sadio Camara, aucune mention n'ayant été faite de leur mort. La version officielle de ces attaques terroristes est également devenue un sujet de débat. Selon le porte-parole du gouvernement :

« Un véhicule piégé conduit par un kamikaze a visé la résidence dudit ministre, qui a engagé des échanges avec des assaillants dont il a réussi à éliminer certains. Au cours d'intenses affrontements, il a été blessé puis transporté à l'hôpital où il a malheureusement succombé. »

Comment un rescapé d'une explosion de ce type a-t-il pu se retrouver avec une arme et échanger des tirs ? Les journalistes maliens sont les mieux placés pour apporter des réponses à cette interrogation, et à tant d'autres. Mais, une fois de plus, l'ORTM1 se manifeste par son silence à un moment clé de l'histoire nationale. Les médias nationaux sont les plus appropriés pour mener cette enquête et publier le bilan. La mainmise du gouvernement sur les médias publics réduit leur crédibilité auprès des citoyens.

Après ces attaques, le porte-parole du JNIM Nabi Diarra a annoncé un nouveau blocus autour de Bamako. En dépit de cette déclaration, l'ORTM1 a publié, vendredi, les images de l'entrée de plus de 800 camions-citernes dans la capitale. Ces images prouvent que les djihadistes n'ont pas réussi à couper Bamako du reste du pays. Certes l'ORTM1 cherche ainsi à rassurer les Maliens, mais dans ce contexte extrêmement tendu, ces derniers, surtout au sein de la diaspora, critiquent de plus en plus leurs médias officiels, et se demandent à quelles sources d'informations ils peuvent se fier.

Ayouba Sow, Doctorant en Science de l'information et de la communication à l'Université Côte D'Azur, laboratoire SIC.Lab Méditerranée., Université Côte d'Azur