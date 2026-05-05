Afrique: Transformer pour survivre

La 22e édition des journées annuelles de l'Association cotonnière africaine s'ouvre dans la capitale togolaise sur fond de baisse de production, de marchés déprimés et d'un appel urgent à transformer localement.

Le coton africain est en crise. Et Lomé est le théâtre de la prise de conscience collective. La 22e édition des journées annuelles de l'Association cotonnière africaine (ACA) s'est ouverte ce mardi dans la capitale togolaise.

Le président de l'ACA, Kassoum Koné, a dressé un diagnostic sans concession. La campagne 2024-2025 s'est soldée par une baisse de 11,5% de la production en zone franc, une tendance que confirme la campagne 2025-2026 en cours. Les causes s'accumulent : irrégularités pluviométriques, pression des jassides sur les cultures, difficultés d'accès aux intrants, défis sécuritaires dans les zones rurales.

Sur le plan international, le tableau n'est guère plus réjouissant. Cours bas, volatilité extrême, stocks mondiaux élevés, concurrence des productions subventionnées, les sociétés cotonnières encaissent de plein fouet ces turbulences avec des tensions de trésorerie et des difficultés d'accès au crédit.

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Mais le message central de Koné va au-delà du constat conjoncturel. Il pointe une faiblesse structurelle persistante depuis la création de l'ACA en 2002 : « Nous exportons encore une trop grande partie de notre fibre à l'état brut. Nous captons encore très peu de la valeur ajoutée. »

L'appel lancé veut faire du coton africain non plus une matière première exportée, mais un produit transformé et valorisé, porté par des industries textiles, des marques et des créateurs africains.

« Face à cette situation, deux chemins s'offrent à nous : le repli et la résignation, ou la mobilisation et l'action collective. Nous avons choisi sans hésiter le second », a conclu Kassoum Koné.