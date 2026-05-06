Cote d'Ivoire: Inclusion financière - Les portes du crédit s'ouvrent aux acteurs du secteur informel

Une innovation numérique entend s'attaquer à l'un des paradoxes majeurs des économies africaines : un secteur informel omniprésent, mais encore largement exclu des circuits classiques de financement.

Présentée le 4 mai 2026 à Cocody, l'application Moro, développée par la société Inexiumus, ambitionne de transformer les activités quotidiennes de millions de micro-entrepreneurs en données fiables, capables d'ouvrir l'accès au crédit.

Pour Dion Stéphane Aymard, le constat est sans appel : l'économie informelle fait vivre des millions de familles et constitue l'un des principaux moteurs de croissance sur le continent, sans pour autant bénéficier des outils financiers adaptés.

« L'innovation peut transformer durablement nos économies, mais surtout donner du pouvoir à celles et ceux qui en ont le plus besoin, notamment les acteurs de l'informel qui restent encore en marge des circuits classiques », a-t-il affirmé. Dion Stéphane Aymard souligne qu'en l'absence de garanties formelles, de données traçables et d'outils de gestion appropriés, commerçants, artisans et producteurs peinent encore à convaincre banques et institutions de microfinance.

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C'est précisément sur ce maillon que l'application entend agir. Accessible sur mobile et sur le web, la plateforme permet d'enregistrer les ventes, de suivre les dépenses, de gérer les stocks et d'évaluer la performance d'une activité. Mais l'enjeu va bien au-delà de la simple comptabilité. « Moro transforme les données informelles en données exploitables pour le financement », a expliqué Dion Stéphane Aymard.

L'application aide ainsi des utilisateurs souvent éloignés des standards comptables à constituer un historique crédible de leur activité.

À partir de ces informations, un système de scoring fondé sur les comportements réels facilite l'analyse du risque par les partenaires financiers. Pensée pour les réalités africaines, notamment rurales, l'application intègre la reconnaissance de documents par photo, la saisie vocale et un assistant reposant sur l'intelligence artificielle. « Nous avons conçu Moro pour des utilisateurs qui n'ont pas toujours le temps, ni la maîtrise de l'écriture ou des outils numériques », a précisé le fondateur.

En parallèle, le projet Edufi-CI (Éducation Financière Inclusive) est un parcours de 18 mois visant à accompagner les bénéficiaires de l'alphabétisation financière jusqu'à l'obtention de leur premier crédit formel, certifié Ohada / Syscoa accompagnera le déploiement de la solution.

Cette caravane nationale prévoit de former 5 000 micro-entrepreneurs, en majorité des femmes.