Afrique de l'Ouest: Résultats de l'Indice d'Égalité de Genre - La Côte d'Ivoire se hisse à la tête des pays de la CEDEAO

La Côte d'Ivoire occupe la première place en matière d'égalité entre femmes et hommes parmi les 15 États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao).

Selon un communiqué du ministère ivoirien de la Femme, de la Famille et de l'Enfant (Mffe) en date du 4 mai 2026, c'est le résultat fourni par l'Indice d'Égalité de Genre de la Cedeao 2024.

Ce résultat, peut-on lire, positionne le pays au-dessus de la moyenne régionale, qui est de 0,640, avec un score global de 0,708. Dans le domaine de l'éducation, le communiqué souligne des résultats encourageants.

En effet, avec un score de 0,95, la Côte d'Ivoire se rapproche de la parité « parfaite ». « Cette avancée est le fruit des efforts du Gouvernement en matière de scolarisation obligatoire, de maintien des filles à l'école, de gratuité scolaire, de distribution de fournitures, de cantines scolaires, et de lutte contre les mariages d'enfants et les grossesses précoces », précise le document.

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Sur le plan économique et technologique, la source relève que les politiques publiques ont également favorisé le développement du Mobile money, l'essor de la finance inclusive, les programmes de microfinance.

Mais aussi le Fonds d'Appui aux Femmes de Côte d'Ivoire (Fafci) et les initiatives de soutien à l'entrepreneuriat féminin, renforçant ainsi l'autonomie économique des femmes dans les zones rurales et périurbaines.

Parmi ces initiatives figure le Fonds National « Femmes et Développement » (Fnfd) du Mffe, visant à autonomiser les femmes démunies.

Par ailleurs, la note souligne que le Gouvernement ivoirien s'est également illustré par des réformes institutionnelles et normatives majeures. Cela en citant la Constitution de 2016 qui consacre le principe d'égalité entre les femmes et les hommes. Puis le cadre juridique de lutte contre les violences basées sur le genre qui a été renforcé, tandis que la budgétisation sensible au genre et la nouvelle Politique Nationale sur l'Égalité, l'Équité et le Genre traduisent la volonté de l'État d'inscrire durablement l'égalité de genre dans l'action publique.

Cette performance « remarquable », portée par la ministre Nassénéba Touré, traduit, selon le communiqué, la vision et l'engagement du Gouvernement ivoirien, sous l'impulsion du Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, qui favorise un développement « inclusif, équitable et durable ».

Elle témoigne également, pour le ministère, de la mise en oeuvre « progressive » de politiques publiques « ambitieuses » visant à renforcer la place des femmes dans tous les secteurs de la vie nationale. Cependant, malgré cette première place régionale, le Mffe indique que le gouvernement ivoirien entend poursuivre ses efforts pour consolider les acquis et répondre aux défis encore présents.

Notamment, la représentation des femmes dans les instances de décision, l'accès équitable aux ressources économiques, la réduction des écarts de revenus et l'amélioration de la qualité de l'emploi féminin demeurent au coeur des priorités gouvernementales.

Cela à travers des initiatives structurantes telles que le Développement des Initiatives et des Capacités Économiques des Femmes pour leur Autonomisation (Dicefa), l'Autonomisation des Femmes par les Compétences Technologiques et la protection de l'enfant (l'Afect) et le laboratoire de leadership féminin (Women Power Lab), qui, à l'en croire, sont déjà en bonne voie pour renforcer l'autonomisation des femmes et améliorer durablement leurs conditions de vie