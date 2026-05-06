Angola: Le pays décroche cinq médailles d'or aux Championnats d'Afrique de patinage

Luanda — L'équipe angolaise de patinage a conclu lundi les Championnats d'Afrique de patinage, qui se sont déroulés au Caire, en Égypte, avec cinq médailles d'or.

Au total, l'Angola a remporté 17 médailles : cinq médailles d'or, trois d'argent et neuf de bronze.

L'équipe féminine s'est montrée plus performante, avec 10 médailles contre sept pour l'équipe masculine.

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Lors de la cérémonie de clôture, lundi, l'Angola s'est distinguée en saut libre, Salvador Miguel remportant la médaille d'or. L'Égypte et le Libéria ont respectivement décroché la deuxième et la troisième place.

L'équipe nationale, composée de sept athlètes (trois femmes et quatre hommes), rentre au pays mercredi, après avoir terminé troisième du classement général.

Grâce à cette performance, les Angolais ont surpassé leur participation de 2023 à Lagos, au Nigéria, où ils avaient remporté deux médailles d'argent en Inline Freestyle, avec l'athlète Siro Ngola.

Pour cette compétition, l'équipe nationale féminine était composée d'Antónia Silva (slalom classique), Glória Nkano (100 m sprint) et Nsimba Loseka (15 000 m élimination).

Chez les hommes, l'équipe comprenait Adelino Lucas (15 000 m élimination), Eliandro Xavier (slalom classique/vitesse), Hermenegildo Joaquim (100 m sprint) et Salvador Miguel (Free Jump).

La délégation était dirigée par José Cipriano Adão et comprenait les entraîneurs Osvaldo Miguel (roller freestyle) et Lamec Bola (roller de vitesse).