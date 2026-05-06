Burkina Faso: Ateliers du Toukin-Series - Un cadre de coaching des jeunes porteurs de projets

La structure Sentinelle production organise du 04 au 07 mai 2026 à Ouagadougou les ateliers Toukin-Series 2026. Dix projets de séries sélectionnés y seront développés.

Pour accompagner techniquement des projets de séries, du 4 au 7 mai 2026 se tiennent les ateliers du Toukin-Series. Une initiative de la structure Sentinelle production qui porte sur 10 projets dont les auteurs sont issus la plupart des écoles du cinéma et de l'audiovisuelle de Ouagadougou et d'ailleurs. Durant les 4 jours, les porteurs de projets auront des rencontres B2B, des plénières pour développer leurs projets et choisir des institutions de financement.

Lors de la cérémonie d'ouverture, l'administratrice de Sentinelle production, Safiatou Sawadogo, a fait savoir que cette résidence de création et de développement a été initié pour accompagner les jeunes promoteurs de cinéma, les écrivains afin qu'ils puissent concrétiser leurs projets. Favoriser la création des séries télévisées, renforcer les compétences des auteurs, créer un espace d'échanges professionnels et accompagner l'émergence d'une nouvelle génération de créateurs sont, entre autres, les objectifs de ces ateliers.

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« Les projets doivent être adaptés aux réalités de la société, être d'une qualité à surtout sensibiliser la population », a-t-elle souligné. Elle a remercié les différents structures et partenaires notamment l'Agence burkinabè de la cinématographie et de l'audiovisuel (ABCA) pour leur accompagnement dans la réalisation des projets. « Nous espérons que cette résidence permettra d'améliorer la qualité des projets, de renforcer les liens entre les différents acteurs du secteur », a-t-elle souhaité.

La cheffe du département des projets cinématographiques de l'ABCA, Brigitte Balaam/ Tiendrebéogo, s'est réjouie de la qualité des projets qui ont été présentés et de la qualité des consultants. « Je suis ravie de voir que beaucoup de projets sont accompagnés par des producteurs. J'ose croire qu'avec l'encadrement des consultants, nous aurons des projets qui pourront donner du tonus à nos écrans », a-t-elle déclaré.

L'un des consultants, Noraogo Sawadogo, scénariste et producteur, a signifié que le consultant donne ses points de vue par rapport à une thématique. « Il amène l'auteur à réfléchir sur son projet, à le mûrir et à lui donner une orientation qui puisse être acceptée de tous », a-t-il expliqué. M. Sawadogo a ajouté que l'un des rôles du consultant est de regarder et d'analyser la tendance cinématographique sur le marché sériel pour permettre aux producteurs d'accepter le projet en le concrétisant.

Après avoir expliqué son projet « Je rendrai justice à ma manière » portant sur les failles de la justice, de la corruption, la porteuse de projet, Maïmouna Lenglengué, attend beaucoup de ces ateliers. « En plus de cette résidence, je suis à la recherche d'une production et de diffuseur », a-t-elle affirmé. Quant au porteur de projet « Les héritiers de l'ombre », Kader Ouédraogo, il a souhaité pouvoir parfaire son scenario et avoir un accompagnement en production.