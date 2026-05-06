Maroc: Le caftan marocain à l'honneur à Bruxelles

Pièce emblématique du patrimoine vestimentaire marocain, le caftan a été célébré dimanche à Bruxelles à l'occasion de la première édition de la "Moroccan Caftan Week Belgium", un événement qui vise à mettre en valeur et à promouvoir l'artisanat, la mode et la haute couture du Royaume.

Cette initiative a mis en lumière le savoir-faire artisanal marocain à travers un défilé d'exception réunissant huit créateurs et stylistes venus du Maroc et de Belgique, pour présenter leurs dernières collections inspirées de la pure tradition marocaine mais enrichies d'une touche de modernité contemporaine.

Placée sous le thème "Héritage et éclat du caftan", la manifestation a proposé une relecture actuelle de cette tenue iconique, symbole d'élégance et indissociable de nombreuses grandes célébrations marocaines.

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Une riche sélection de modèles épurés et tendance a ainsi été dévoilée, mettant en avant des pièces somptueusement ornées de broderies minutieuses, des coupes revisitées, de velours profonds, de soies précieuses, ainsi que de motifs traditionnels rehaussés de perles et de pierres délicates. Autant d'éléments qui illustrent la finesse de l'artisanat marocain et la vitalité d'un savoir-faire transmis de génération en génération.

Parmi les stylistes présentes, la créatrice Nihad Fdil, venue de Casablanca, a présenté des pièces entièrement confectionnées à la main, fruit de deux années de travail. Dans une déclaration à la presse, elle a souligné la complexité des techniques de broderie traditionnelle, reflet de l'exigence et de la minutie de cet artisanat.

"Le caftan nous représente, il incarne l'élégance et le raffinement de la femme marocaine ainsi que la richesse de nos traditions. C'est un héritage ancré dès l'enfance", a-t-elle affirmé.

Au-delà du défilé, cette première édition comprenait également un showroom de créateurs, ainsi qu'un espace immersif dédié à la culture marocaine, incluant un musée éphémère du caftan qui retrace l'évolution à travers le temps de cette pièce maîtresse de l'identité vestimentaire marocaine.

Fondatrice de la "Moroccan Caftan Week Belgium", Charifa Douhri a insisté à cette occasion sur la portée culturelle de cette initiative, relevant que le caftan est bien plus qu'une tenue traditionnelle marocaine, "c'est une fierté culturelle et identitaire".

"C'est un héritage qui se partage et un savoir-faire qui se transmet de génération en génération", a-t-elle affirmé dans une déclaration à la MAP, soulignant l'ambition de faire rayonner ce patrimoine au-delà des frontières nationales.

Mme Douhri a également mis en avant la vocation de l'événement à rassembler créateurs, stylistes, artisans et passionnés venus du Maroc et d'Europe pour célébrer le savoir-faire marocain à travers la mode, l'art et la beauté.

"Nous avons souhaité mettre à l'honneur le patrimoine marocain à Bruxelles et créer un pont culturel entre la Belgique et le Maroc, afin de faire rayonner le caftan sur la scène européenne", a-t-elle ajouté.

L'événement, dont l'accès avait été volontairement limité afin d'en préserver le caractère exclusif, a attiré plus de 250 invités. Cette première édition ambitionne de s'inscrire dans la durée et de devenir une véritable vitrine du savoir-faire marocain en Europe, tout en renforçant les liens culturels entre les Marocains établis en Belgique et leur pays d'origine.