Sénégal: Bourse - Baisse généralisée de tous les indices de la BRVM ce mardi 5 mai 2026.

À la fin de la séance de cotation de ce mardi 5 mai 2026, une baisse généralisée des indices de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a été notée contrairement à la veille.

C'est ainsi que l'indice BRVM composite a cédé 0,99% à 401,60 points contre 405,60 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il est aussi en régression de 0,93% à 189,40 points contre 191,18 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige a enregistré une baisse de 0,50% à 156,30 points contre 157,09 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Principal, il a fortement régressé de 1,74% à 279,63 points contre 284,59 points la veille.

La baisse concerne également tous les indices sectoriels. Les plus fortes baisses sont enregistrées au niveau de l'indice BRVM Services Publics (moins 4 ,79% à 143,82 points), l'indice BRVM Consommation discrétionnaire (moins 4,07% à 170,81 points), l'indice BRVM Energies (moins 2,15% à 134,46 points) et l'indice BRVM Services Financiers (moins 1,48% à 177,52 points).

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une baisse de 0,84% à 155,05 points contre 156,36 points la veille.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La valeur des transactions s'est rabaissée, en passant de 2,141 milliards FCFA la veille à 1,639 milliard FCFA ce mardi 5 mai 2026.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré aussi une baisse de 154,07 milliards, avec une réalisation de 15 470,975 milliards FCFA contre 15 625,045 milliards FCFA la veille.

De son côté, la capitalisation du marché des obligations est en hausse de 74,296 milliards, passant de 12 146,129 milliards FCFA la veille à 12 220,425 milliards FCFA ce mardi 5 mai 2026. Cette forte hausse est liée à la première cotation des emprunts obligataires dénommés « FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8 % 2025- 2032 » et « FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032 » pour un montant total de 80 milliards FCFA.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Société de caoutchouc de Grand Béréby Côte d'Ivoire (plus 5,56% à 7 600 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 4,79% à 3 500 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (plus 4,43% à 7 310 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 4,03% à 3 095 FCFA) et BOA Bénin (plus 3,29% à 9 250 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 1 850 FCFA), Oragroup Togo (moins 7,48% 3 215 FCFA) et Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 7,40% à 3 940 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 7,34% à 1 325 FCFA) et Bernabé Côte d'Ivoire (moins 7,24% à 1 345 FCFA).