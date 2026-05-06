Congo-Brazzaville: Contrôle d'État - Le ministre Noël Léonard Essongo insiste sur l'obligation des résultats

« Nous avons l'obligation des résultats pour bénéficier de la confiance qui nous a été faite », a souligné le ministre du Contrôle d'État, de la Qualité du service public et de la Lutte contre les antivaleurs, Noël Léonard Essongo, dans sa communication à l'endroit des directeurs généraux et centraux du département ministériel dont il a la charge.

Le ministre du Contrôle d'État, de la Qualité du service public et de la Lutte contre les antivaleurs, Noël Léonard Essongo, inscrit son action dans la continuité du travail amorcé par son prédécesseur. « Vous êtes des cadres, vous avez fait des preuves et, cela ne va pas s'arrêter au moment où j'arrive. Nous continuons ensemble », a-t-il fait savoir dans son adresse.

Avec insistance, le ministre Noël Léonard Essongo a évoqué « l'obligation des résultats » pour la lourde mission qui lui a été confiée à la tête du ministère Contrôle d'État, de la Qualité du service public et de la Lutte contre les antivaleurs.

Il s'est décrit comme un artisan du travail bien fait. « Je suis cet homme-là qui, lorsque j'ai reçu une mission, je ne repars vers le chef que lorsque je l'ai terminée, pour lui dire : mission accomplie », a-t-il expliqué.

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Dans ses attributions, le ministre Noël Léonard Essongo exerce le contrôle de la légalité et de la régularité des actes des administrations publiques ; évalue la performance, l'efficacité et la qualité des services rendus par l'administration publique, conçoit et coordonne les programmes nationaux de lutte contre la corruption, les détournements et toutes formes d'antivaleurs dans l'administration ; diligente les inspections et audits administratifs inopinés dans les services de l'État sur l'ensemble du territoire ; formule des recommandations au gouvernement pour l'amélioration de la gouvernance et de la redevabilité publique.