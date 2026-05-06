Congo-Brazzaville: Ciespac - Une marche sportive pour encourager l'activité physique

Le personnel du Centre inter-États d'enseignement supérieur en santé publique d'Afrique centrale (Ciespac) a célébré, le 1er mai à Brazzaville, la fête du travail par une marche sportive pour consolide les liens de l'intégration sous-régionale.

La marche organisée sur la corniche visait, entre autres, à promouvoir la santé, renforcer la cohésion, encourager l'activité physique comme déterminant non médical pour la santé et souligner l'importance de l'intégration sous-régionale du personnel du Ciespac.

C'est ainsi que la célébration du 1er mai de cette année s'est inscrite dans la continuité du renforcement des capacités en santé publique. Le thème s'est articulé autour de la digitalisation, la santé au travail et l'excellence professionnelle pour la formation certifiante en Afrique centrale.

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« Il faut dire que cette journée sportive est fondamentale pour les travailleurs. C'est pour cela qu'en se fondant sur le thème de ce 1er mai, à savoir dialogue social et travail décent, facteur de paix, de cohésion nationale, de cohésion générale, parce que ce n'est pas seulement national, c'est aussi régional. Il est important que le Ciespac rassemble son personnel pour partager ensemble ces moments de joie », a indiqué le Pr Pierre Marie Tebeu, directeur général du Ciespac.

Il a argumenté que le sport peut prévenir les maladies, renforcer la cohésion sociale et promouvoir le bien-être au travail. Ces initiatives incarnent la vision d'une santé publique intégrée, humaine et participative.

La marche organisée traduit bien évidemment le caractère intégratif de cette institution. L e Ciespac, rappelons-le, est une institution spécialisée de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac) regroupant le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad.« Et donc, parmi tout le personnel, vous avez aussi les ressortissants de tous ces pays, tout comme parmi les apprenants du Ciespac, nous avons les ressortissants de tous ces pays et même au-delà. Ce qui traduit effectivement la valeur intégrative », a argumenté le directeur général du Ciespac.

Le Ciespac est une institution de formation en santé publique dont les méthodes de la santé sont recommandés pour son fonctionnement. « L'une des premières méthodes de la santé publique, c'est d'abord la promotion de la santé. Et le sport, la marche, intègre bien évidemment tout ce qu'on peut dire par rapport à la promotion de la santé. Parce que qui dit promotion de la santé, dit toutes les actions que nous pouvons mener qui puissent nous aider à vivre en bonne santé, sans que tout soit ciblé à une maladie spécifique », a argumenté le Pr Pierre Marie Tebeu.

La pratique du sport permet d'éviter l'obésité, l'hypertension artérielle, le diabète et d'autres maladies. Bien évidemment, le stress en milieu professionnel est atténué par le sport qui est un puissant facteur d'intégration sociale, favorisant le lien social, l'égalité et l'épanouissement personnel. Il agit comme un langage universel, dépassant les barrières culturelles, linguistiques et le handicap. Il véhicule des valeurs telles que le fair-play et l'esprit d'équipe, facilitant l'insertion de groupes.

Ainsi donc, le directeur général de l'intégration régionale, Éric Mbéndé, a de même apprécié l'initiative de cette marche. « Oui, bien entendu, comme on dit que le sport unit les peuples et l'intégration régionale, c'est justement pour unir les peuples. Donc, lorsqu'on fait ce genre d'activité liée au sport, cela concourt évidemment à ce caractère intégrateur de l'institution et donc de nos missions d'intégration régionale », a-t-il assuré.

Dans un monde globalisé, la diplomatie fait prendre conscience aux États de leur interdépendance, encourageant une action concertée plutôt qu'isolée. C'est pour cela que l'ambassadeur du Cameroun au Congo, Louis Marie Magloire Nkoum-Me Tseny, convié à cette marche, a réagi en ces termes : « Je voudrais commencer par justifier ma présence ici par le double fait que je suis actuellement le doyen des ambassadeurs de la CémacEMAC au Congo et le chef de l'État congolais est le président en exercice de la Cémac.

Dans ce double titre, j'ai accepté l'invitation qui m'a été adressée par le directeur général pour vivre l'expérience d'encadrement, d'épanouissement du personnel de cette institution communautaire. Et je repars de là avec une très bonne impression, parce que nous n'avons pas vu le temps passer malgré la distance ».