Congo-Brazzaville: Défense - Raymond Zéphirin Mboulou s'engage à poursuivre les efforts entrepris par son prédécesseur

Nommé ministre de la Défense nationale, Raymond Zéphirin Mboulou s'est engagé à poursuivre les efforts entrepris par Charles Richard Mondjo, dans le cadre de la continuité de l'Etat avec un esprit d'ouverture, de concertation et de détermination. L'ensemble des Forces armées et les autres services seront associés dans le respect des institutions et des valeurs de la République.

Le nouveau ministre de la Défense nationale a pris ses engagements à l'issue de la cérémonie de passation de service avec le sortant, Charles Richard Mondjo. « Aujourd'hui, nous sommes dans une situation singulière, où l'amitié rencontre l'exigence du devoir et je vais dire ici, combien je mesure le sentiment qui est le mien en cet instant. Cependant, au-delà de tout, le devoir nous appelle et je reconnais la qualité du travail que tu as accompli à la tête de ce département stratégique.

Tu as servi la nation avec engagement, rigueur et loyauté. Tu as porté haut les valeurs de nos forces de défense et contribué à renforcer leur professionnalisme et leur efficacité. Je tiens, au nom de ce que nous avons en partage, à t'exprimer ma gratitude ainsi que mon respect. En prenant cette charge, je suis pleinement conscient de la responsabilité qui m'incombe », a fait savoir Raymond Zéphirin Mboulou.

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Il a précisé que la défense nationale n'est pas un ministère comme les autres, c'est le garant de l'intégrité territoriale et de la sécurité du peuple. Ce ministère exige, comme tous les militaires le savent, discipline, vigilance et sens élevé de l'intérêt supérieur de la nation.

Pour sa part, rendant infiniment un hommage appuyé au président de la République, Denis Sassou N'Guesso, chef suprême des armées à qui il doit une si longue et belle carrière au service de la défense et de la nation, Charles Richard Mondjo a indiqué que la confiance constante et totale du chef de l'Etat placée en lui a été une source d'inspiration et un guide dans l'exercice de ses fonctions (...).

A son successeur, il a déclaré: « Je voudrais vous adresser mes chaleureuses félicitations, pour votre nomination à la tête du ministère de la Défense nationale. Votre riche parcours, notamment à la tête du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation et dans la haute administration de l'Etat, nous a déjà permis de travailler ensemble sur de nombreux dossiers d'intérêt commun ». Il est convaincu que cette expérience constituera un atout majeur pour la conduite de ses nouvelles responsabilités.

L'ancien ministre de la Défense a assuré que son remplaçant trouvera une maison bien structurée, animée par des hommes et femmes aux compétences variées, tant au sein des Forces armées congolaises que dans l'administration centrale. « Tous ces cadres seront pour vous, je n'en doute pas, un appui essentiel pour assurer avec succès la mise en oeuvre des hautes orientations et des missions qui vous seront prescrites par le président de la République », a-t-il conclu.

Avant la cérémonie de signature du procès-verbal et l'échange des parapheurs entre les deux ministres, le ministre de la Défense nationale sortant a présenté au ministre entrant la mise en oeuvre des grandes actions relevant de ce ministère ainsi que la situation du matériel et du personnel du cabinet. Le ministre entrant a accepté de prendre ses fonctions sans réserve.