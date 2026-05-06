Cote d'Ivoire: Tourisme domestique - Le pays mise sur ses citoyens pour créer 1 million d'emplois d'ici 2030

La Côte d'Ivoire passe à une nouvelle étape dans le déploiement de sa stratégie touristique. Réuni ce mardi 5 mai 2026 au Palm Club d'Abidjan-Cocody, un atelier organisé par la Direction Générale de l'Industrie Touristique et Hôtelière (DGITH) a marqué le passage des orientations stratégiques à l'action concrète. En ligne de mire : faire du tourisme domestique le socle du programme « Sublime Côte d'Ivoire » et générer à terme un million d'emplois à l'horizon 2030.

Intervenant au nom du ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, le Directeur de cabinet, Andi Leal Daniel, a donné le ton d'une nouvelle dynamique résolument tournée vers les résultats. « Le temps de la réflexion est passé : place à l'action, à l'impact et à la performance », a-t-il affirmé, insistant sur la nécessité de renforcer la gouvernance du secteur et d'accélérer la digitalisation des services.

Cette ambition s'inscrit dans la continuité des performances enregistrées en 2025, avec 6,8 millions de visiteurs et une contribution de 8,7 % au Produit intérieur brut (PIB). Mais désormais, le cap est clair : faire de l'Ivoirien le premier touriste de son propre pays. Le tourisme domestique n'est plus considéré comme un segment secondaire, mais comme un levier stratégique pour soutenir la croissance économique et renforcer la cohésion sociale.

L'atelier a réuni 65 acteurs clés du secteur, issus des administrations, du secteur privé, des fédérations professionnelles, ainsi que des influenceurs et guides touristiques. Objectif : co-construire une offre nationale attractive, accessible et inclusive, pensée prioritairement pour les résidents.

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Pour le Directeur général de la DGITH, Dr Fagama Klo, cette rencontre constitue « une étape charnière » dans la transformation du secteur. Il s'agit, selon lui, de mobiliser l'ensemble des parties prenantes autour d'une vision commune et de bâtir des produits touristiques adaptés aux attentes des Ivoiriens.

Dans cette optique, trois itinéraires pilotes ont été dévoilés : l'Est, le Centre-Nord et le Sud-Ouest. Ces circuits serviront de vitrines pour promouvoir la diversité culturelle et naturelle du pays, tout en proposant des offres ciblées pour différentes catégories de clientèle, notamment les familles, les jeunes, les seniors et les entreprises.

Les travaux ont été structurés autour de six commissions thématiques, portant notamment sur la conception de produits adaptés au marché local, la mise en place de mécanismes de tarification accessibles, la promotion et la distribution des offres, ainsi que le renforcement des capacités des acteurs.

À travers cette nouvelle phase opérationnelle, la Côte d'Ivoire ambitionne de se hisser parmi les cinq premières destinations touristiques africaines d'ici 2030.

Le tourisme domestique apparaît ainsi comme un levier clé pour atteindre cet objectif, en valorisant le patrimoine national tout en faisant de chaque Ivoirien un ambassadeur de sa destination.

Avec « Sublime Côte d'Ivoire », le pays entend désormais conjuguer hospitalité, richesse culturelle et innovation pour bâtir un secteur touristique inclusif, durable et créateur d'emplois.