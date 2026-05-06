Afrique: Une visite qui consolide un partenariat prometteur

Le président du Conseil Faure Gnassingbé a reçu mardi la secrétaire générale du Commonwealth, Shirley Ayorkor Botchway.

Les échanges ont porté sur le renforcement du partenariat entre le Togo et l'organisation et l'exploration de nouveaux domaines de collaboration.

Le Togo a adhéré au Commonwealth en 2022.

Fondé en 1949 par la Déclaration de Londres, le Commonwealth regroupe des pays engagés dans la promotion de la démocratie, de la paix, des droits de l'homme et de la bonne gouvernance.

Cette adhésion a permis au Togo de diversifier ses partenariats économiques et de renforcer ses relations avec les pays membres, une illustration de la diplomatie tous azimuts qui caractérise la politique étrangère de Lomé.