Togo: De l'eau potable dans la région des Plateaux

Le Togo avance à grands pas dans sa politique d'accès à l'eau potable en milieu rural.

Sur les 305 forages prévus dans la région des Plateaux avec l'appui financier de la Chine, 260 sont déjà construits et opérationnels, selon Huang Xianzhou, chef du projet d'hydraulique villageoise au Togo.

Les 45 forages restants sont en cours d'achèvement et seront livrés d'ici fin juin 2026.

Lancés en décembre 2024 pour une durée de deux ans, les travaux affichent un taux d'exécution jugé satisfaisant par les experts, un signal positif pour des infrastructures attendues de longue date par les communautés rurales.

Ces réalisations s'inscrivent dans un contexte national positif : le taux de couverture en eau potable est estimé à 72% au niveau national et 77% en milieu rural en 2025. Des chiffres en progression, mais qui rappellent que l'objectif d'un accès universel et équitable reste à atteindre.