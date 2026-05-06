Congo-Brazzaville: Formation qualifiante - Le PSIPJ sensibilise aux candidatures des jeunes vulnérables

Le Projet de protection sociale d'inclusion productive des jeunes (PSIPJ) a lancé, le 5 mai à Brazzaville, la campagne de collecte des candidatures des jeunes issus des ménages pauvres et vulnérables désireux de se former dans l'entrepreneuriat et dans les métiers générateurs de revenus.

La campagne placée sur le thème « Jeune, viens apprendre gratuitement un métier ou à devenir entrepreneur et bénéficier d'un financement » a été marquée par la présence de plusieurs présidents d'associations, des représentants des Conseils consultatifs qui sont appelés à relayer l'information à ce sujet. Elle permettra aux jeunes âgés de 18 à 35 ans de développer des compétences professionnelles dans plusieurs secteurs d'activités, notamment l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'artisanat, l'industrie, le bâtiment, le service et le numérique.

Le projet propose aux bénéficiaires de choisir entre deux filières distinctes, selon leurs aspirations. La première, axée sur l'entrepreneuriat, dure un mois, tandis que la seconde est un apprentissage de métier allant de six à neuf mois. A la fin des formations, des plans d'affaires seront évalués et ceux jugés viables bénéficieront d'un financement pour leur mise en oeuvre.

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Aussi, pour garantir la gratuité du projet, au niveau financier et logistique, le PSIPJ prévoit « le paiement des frais de transport, la distribution gratuite des téléphones, des équipements de protection individuelle et une police d'assurance risque », a indiqué le responsable de la communication du PSIPJ, Mermans Babounga. Le projet ambitionne, par ailleurs, d'atteindre 60% des filles sur les milliers de jeunes attendus.

Pour rappel, le projet est placé sous la tutelle du ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire en partenariat avec la Banque mondiale. La phase d'inscription à Brazzaville aura lieu du 11 au 20 mai avant de se poursuivre à Pointe-Noire, Dolisie et Ouesso. Les jeunes sont invités à se rapprocher des circonscriptions d'action sociale dans chaque arrondissement ou à contacter le numéro vert 1615 pour toute inscription.