Congo-Brazzaville: Médias - Le gouvernement appelle les journalistes à plus d'éthique et de responsabilité

L'humanité a célébré, le 3 mai, la Journée mondiale de la liberté de la presse. Au Congo, le gouvernement, via le ministère de la Communication et des Médias, a publié un message dans lequel il encourage une pratique journalistique responsable et éthique.

L'édition 2026 de la Journée mondiale de la liberté de la presse a été célébrée sur le thème « Façonner un avenir en paix, promouvoir la liberté de la presse pour les droits humains, le développement et la sécurité ». Dans son message, le gouvernement, conscient du rôle cardinal que la presse joue dans le jeu démocratique et le respect des droits humains, estime que le droit des citoyens à l'information doit être inaliénable.

La liberté de la presse, selon lui, renforce la transparence et la redevabilité publiques, contribue à la consolidation de l'État de droit et assure la protection des libertés fondamentales.

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« Sans presse libre et responsable, il ne peut y avoir ni paix durable ni démocratie vivante, ni développement inclusif. À l'heure où le monde est traversé par des crises ou enjeux multiples, conflits, désinformation, mutations technologiques telles que l'intelligence artificielle, la liberté de la presse apparaît comme un pilier essentiel de nos sociétés. Selon l'Unesco, la liberté d'expression constitue un levier fondamental pour bâtir des sociétés de l'information justes, résilientes et pacifiques », a souligné le ministre de la Communication et des Médias, Thierry Lézin Moungalla.

Cependant, a-t-il renchéri, ces préalables peuvent être remis en cause par des défis actuels tels que la désinformation, la manipulation de l'information.

Evoquant la profession au Congo accablée par une précarité sans précédent, il a tout de même rassuré les professionnels des médias que le gouvernement réaffirme l'attachement du pays aux principes de liberté de la presse.

Le ministre a réitéré, par conséquent, la volonté des pouvoirs publics de promouvoir un environnement médiatique pluraliste, responsable et de garantir la sécurité des journalistes.

« Le gouvernement, de concert avec le Conseil supérieur de la liberté de communication et les acteurs et professionnels du secteur, mettra en oeuvre les réformes nécessaires pour adapter notre cadre juridique et institutionnel aux évolutions du paysage médiatique », a promis le ministre de la Communication et des Médias.

En conclusion, Thierry Lézin Moungalla a rendu un ultime hommage aux journalistes et professionnels des médias ayant payé le prix fort dans l'exerce de leur profession à travers le monde.