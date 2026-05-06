Sénégal: Emigration clandestine - La Marine nationale secourt 153 migrants au large de Dakar

La Marine nationale sénégalaise a porté assistance, ce lundi 4 mai 2026, à une embarcation en difficulté transportant 153 candidats à l'émigration irrégulière, a-t-on appris de source officielle.

L'opération de sauvetage s'est déroulée à environ 60 kilomètres au large de Dakar, où une pirogue surchargée a été repérée en situation précaire. Les unités navales déployées dans la zone sont rapidement intervenues afin de sécuriser les passagers et prévenir tout drame en mer.

Selon les informations communiquées, l'ensemble des migrants a pu être secouru sain et sauf. Ils ont ensuite été acheminés vers la Base navale Amiral Faye GASSAMA, où ils ont été pris en charge à leur arrivée.

Les personnes secourues ont été mises à la disposition des services compétents pour les procédures d'identification et d'assistance. Aucune précision supplémentaire n'a été donnée concernant leur nationalité ou les circonstances exactes de leur départ.

Cette intervention s'inscrit dans le cadre des opérations régulières de surveillance maritime menées par la Marine nationale, visant notamment à lutter contre l'émigration irrégulière et à assurer la sécurité en mer.