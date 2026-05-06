Sénégal: Réforme du Code - Takku Wallu renonce à saisir le Conseil constitutionnel

5 Mai 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par Ousmane Goudiaby

Après le groupe des non-inscrits, c'est au tour du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal de surseoir son initiative de contester la modification du code électoral adoptée par l'Assemblée nationale, auprès du conseil Conseil. Dans

Dans un communiqué, Takku Wallu explique que cette inflexion intervient également dans le sillage de la récente prise de parole du président de la République, qui a annoncé une série de mesures à venir portant sur les mêmes dispositions. Le groupe parlementaire estime ainsi préférable de ne pas interférer dans un contexte politique jugé déjà tendu.

« Cette position est dictée par une volonté de ne pas interférer dans les tensions internes qui secouent le parti au pouvoir », soulignent les députés de l'opposition, évoquant des querelles partisanes susceptibles de nuire à « l'intérêt supérieur du Sénégal ».

Par cette décision, Takku Wallu Sénégal affirme laisser la majorité assumer « ses propres responsabilités » ainsi que les conséquences de ses initiatives législatives, tout en assurant rester vigilant quant à la préservation des acquis démocratiques.

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Le groupe réaffirme par ailleurs son engagement à poursuivre son rôle d'opposition « constructive » et de « veille républicaine » au sein de l'Assemblée nationale.

Ce renoncement intervient après celui annoncé lundi par le groupe des députés non-inscrits, qui avaient eux aussi décidé de ne pas saisir le Conseil constitutionnel.

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