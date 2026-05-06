Sénégal: Sûreté urbaine de Dakar - Le journaliste Pape Ngagne Ndiaye relâché après son audition

Cuisiné pendant plusieurs heures à la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar, le journaliste Pape Ngagne Ndiaye a été relâché sans être inquiété, selon plusieurs médias.

Animateur de l'émission « Faram Facce » diffusée sur la TFM, il avait été convoqué par les enquêteurs pour des accusations liées à la diffusion de fausses nouvelles et à la diffamation. Cette procédure fait suite à des déclarations tenues lors de sa dernière émission.

Au cours de celle-ci, Pape Ngagne Ndiaye avait notamment affirmé que le Premier ministre Ousmane Sonko serait impliqué dans le placement sous mandat de dépôt de Pape Malick Ndour.

Sa convocation a suscité beaucoup de réactions tant du côté des acteurs politiques que du côté de la société civile dont la dernière en date est celle de Seydi Gassama Directeur exécutif de Amnesty Internationale section Sénégal, qui exprimant sa préoccupation à travers une déclaration diffusée sur ses réseaux sociaux, avait appelé à l'abandon des poursuites engagées contre le journaliste et insiste sur la justice de préserver la liberté de la presse.

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Il faut également noter que cette interpellation intervient quelques jours après la publication par Reporters Sans Frontières du rapport mondial de la liberté 2026, révélant un recul du Sénégal de quatre places, c'est-à-dire de 74e en 2025, le pays s'est retrouvé à la 78e place mondiale et 17e en Afrique.